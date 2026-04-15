El consumo familiar volvió a caer en el inicio del año y consolida un escenario de recuperación desigual. Según el Indicador de Consumo Familiar (ICF) de la consultora Poliarquía, el primer trimestre cerró con 118 puntos, lo que representa una baja del 3% respecto del trimestre previo.

El dato también implica una caída del 10% interanual y confirma una tendencia reciente: el consumo retrocedió en tres de los últimos cuatro trimestres, en línea con una economía que muestra comportamientos muy distintos según el sector.

A pesar de ese deterioro, el nivel actual se ubica como el cuarto más alto de los últimos diez años y está un 21% por encima del último registro del gobierno de Alberto Fernández, lo que refleja una dinámica con avances parciales pero sin consolidación.

El informe señala que la caída se explica principalmente por el retroceso en el Gran Buenos Aires y en los sectores de menores ingresos, donde el impacto de la situación económica es más marcado. En ese contexto, la brecha de consumo entre el conurbano y el interior del país alcanzó su nivel más alto durante la gestión de Javier Milei.

La desigualdad también se refleja en variables demográficas. Mientras algunos grupos muestran mejoras —como hombres, menores de 50 años, personas con mayor nivel educativo y residentes en la Ciudad de Buenos Aires y el interior—, otros concentran las caídas: mujeres, mayores de 50 años, con menor nivel educativo y habitantes del conurbano bonaerense.

La evolución del consumo en los últimos años expone un comportamiento cíclico, atravesado por crisis y recuperaciones. Tras caídas marcadas en distintos períodos —como la crisis cambiaria de 2018 y el deterioro durante la gestión anterior—, el indicador mostró una recuperación desde fines de 2022. Sin embargo, ya bajo la actual administración, el consumo sufrió una fuerte contracción del 17% entre fines de 2023 y comienzos de 2024, impulsada por la caída en bienes durables.

Si bien luego hubo un repunte asociado a la mejora de la actividad, los ingresos y la desaceleración inflacionaria, la tendencia volvió a debilitarse en los últimos meses.