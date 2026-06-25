La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde sumó un nuevo testimonio. Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., aseguró ante la Justicia que la casa de San Vicente donde residió el exfuncionario nunca apareció en los estados contables que firmó. La declaración fue incorporada a la causa que lleva adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que busca determinar si existieron maniobras para ocultar bienes y fondos mediante estructuras societarias.

Durante su testimonio, De la Fuente afirmó que firmaba balances de la empresa, pero que nunca realizó auditorías ni verificó si la información reflejaba los movimientos reales de la firma. Además, sostuvo que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas sin su intervención, y aseguró que esa documentación fue presentada sin que él supervisara el contenido.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue que el contador manifestó no haber conocido personalmente a Insaurralde, pese a desempeñarse como profesional de la sociedad vinculada al exfuncionario. Según declaró, la propiedad de San Vicente nunca figuró dentro de los balances que firmó, a pesar de que la empresa es señalada como propietaria del inmueble donde Insaurralde convivió con Jésica Cirio y donde, según la investigación, se habrían registrado los videos en los que se observan fajos de dólares.

La causa tuvo origen tras el viaje realizado por Insaurralde junto a Sofía Clerici a Marbella, en septiembre de 2023, episodio que derivó en su renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron su indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de extender la investigación a familiares que podrían haber intervenido como presuntos testaferros.

Uno de los principales ejes del expediente es el análisis de Sasaxa Libero S.A. y el rol que habría tenido en la administración de bienes vinculados a Insaurralde.

El testimonio del contador se suma al conjunto de pruebas que buscan establecer si existieron mecanismos para ocultar patrimonio mediante sociedades comerciales y operaciones familiares. En paralelo, la investigación también incorporó los videos donde Jésica Cirio aparece exhibiendo fajos de dólares, material que fue incorporado al expediente por orden del juez Luis Armella.

La Justicia dispuso la realización de peritajes para determinar el monto aproximado del dinero exhibido, ya que, de confirmarse que se trata de fondos no declarados, podría representar un nuevo elemento de prueba dentro de la investigación patrimonial. En tanto, los investigadores intentan determinar el origen de ese dinero y si guarda relación con bienes o recursos que no hayan sido declarados oficialmente, una cuestión que también podría impactar en la situación judicial de Insaurralde.