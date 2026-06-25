El PRO rechazó las acusaciones de Bullrich y defendió su estrategia en el caso Adorni

La renuncia de Esteban Bullrich al PRO provocó una rápida reacción de la conducción del partido. El secretario general de la fuerza y diputado nacional, Fernando De Andreis, publicó una carta en la que rechazó las críticas del exsenador y aseguró que "no es verdad" que el espacio haya decidido proteger al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En su mensaje, De Andreis afirmó que le dolía que una historia política compartida durante más de dos décadas terminara con una visión que calificó como "injusta" hacia quienes continúan trabajando dentro del PRO. "Decís que el partido eligió proteger a Adorni. Eso no es verdad", sostuvo.

El dirigente recordó que el PRO cuestionó desde el primer momento la designación de Adorni como jefe de Gabinete y aseguró que el partido impulsó su propia iniciativa para interpelarlo a través de un proyecto presentado en el Senado por el legislador Martín Goerling.

Además, defendió la decisión del bloque de no dar quórum en la sesión de Diputados en la que la oposición buscaba avanzar con la interpelación. Según explicó, el PRO entendió que el objetivo del kirchnerismo era generar un conflicto político con el Gobierno y no avanzar institucionalmente en el esclarecimiento del caso. "Una cosa es ejercer el control republicano y otra muy distinta es facilitar una operación política", señaló.

De Andreis también remarcó que el partido "siempre se para del lado de la ley" y negó que sus decisiones respondan a criterios de conveniencia política. En ese sentido, sostuvo que las diferencias de estrategia no implican abandonar los principios fundacionales del espacio.

La respuesta llegó horas después de que Bullrich presentara su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri, en la que cuestionó la postura adoptada por el partido frente a la situación de Adorni y afirmó que la protección brindada al funcionario marcó un quiebre definitivo con la conducción partidaria.

El intercambio expuso las diferencias internas que atraviesa el PRO en su relación con el Gobierno de Javier Milei, en un contexto de tensión política por la situación judicial y parlamentaria de Adorni y por el rol que debe asumir el partido frente a la administración libertaria.