La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una sesión plenaria para revisar los salarios mínimos del personal doméstico, en un contexto de inflación sostenida que impacta directamente en los ingresos del sector. El encuentro se realizará este jueves de forma virtual, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 3/2026, firmada por la presidenta del organismo, Sara Gatti, y establece como eje central el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas en el marco del régimen especial de la Ley 26.844. En la mesa participarán representantes de trabajadores, empleadores y del Estado, en busca de acordar una actualización salarial.

La última revisión, realizada en febrero, había fijado un incremento total del 3% dividido en dos tramos, además del pago de bonos extraordinarios que oscilaron entre $8.000 y $20.000, según la carga horaria. Sin embargo, el avance de los precios en los últimos meses volvió a tensionar el poder adquisitivo, lo que impulsa una nueva negociación.

Actualmente, los salarios varían según la categoría y modalidad (con o sin retiro), con valores que van desde los $3.348 por hora en tareas generales hasta más de $556.000 mensuales en supervisión sin retiro. La expectativa está puesta en si el nuevo acuerdo logra recomponer ingresos frente a la inflación.