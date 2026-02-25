El Gobierno nacional, junto a gremios y empleadores, acordó un aumento salarial del 3% para el personal de casas particulares, que se aplicará en dos etapas: un 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo de 2026, informó el Ministerio de Capital Humano tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Además del incremento, se estableció un bono no remunerativo que varía según la cantidad de horas trabajadas por semana. El pago será de $8.000 para quienes cumplan hasta 12 horas semanales, $11.500 para jornadas entre 12 y 16 horas, y $20.000 para quienes trabajen más de 16 horas o sin retiro. Estos montos se abonarán en febrero y marzo.

Este ajuste forma parte de las actualizaciones periódicas que se aplican en distintos sectores laborales y responde a las negociaciones paritarias vigentes en el país.

Categorías salariales en el empleo doméstico

En el empleo doméstico, las categorías salariales incluyen funciones diversas como supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales, cada una con salarios mínimos actualizados tras el aumento.

Suba salarial y bono para personal doméstico en Argentina en 2026

Por ejemplo, antes de la suba, una trabajadora en la primera categoría con retiro percibía aproximadamente $3.953,99 por hora y cerca de $493.250,51 mensuales. Con el incremento previsto para marzo, esos valores pasarán a unos $4.013,30 por hora y $500.649,26 al mes.

El acuerdo debe ser homologado oficialmente una vez que se publique en el Boletín Oficial. A partir de entonces, los empleadores estarán obligados a aplicar los nuevos salarios y los bonos establecidos para el personal doméstico registrado.