Crece la compra de dólares mientras el Gobierno busca reactivar la economía

La compra de dólares por parte de los argentinos volvió a aumentar en julio, en un contexto en el que el Gobierno busca reactivar la economía y movilizar el ahorro hacia actividades productivas. Según el último informe del mercado de cambios y balance cambiario del Banco Central, se adquirieron US$3.319 millones durante ese mes, unos US$900 millones más que en junio.

El registro de julio se convirtió así en el mayor desde octubre de 2025, cuando se habían realizado las elecciones legislativas. El incremento se produce a poco más de un año de las elecciones de 2027 y vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de los ahorristas argentinos frente al dólar.

Del total de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, unos US$1.000 millones quedaron depositados en bancos locales, mientras que un monto similar fue destinado a activos externos, entre ellos propiedades, acciones, bonos extranjeros o depósitos fuera del país. Otros US$900 millones se utilizaron para cancelar consumos realizados con tarjetas, principalmente vinculados con gastos en el exterior.

Si se descuentan las ventas por US$404 millones, las compras netas destinadas al atesoramiento alcanzaron US$2.916 millones, con alrededor de 1,7 millones de personas que compraron dólares y 697.000 que los vendieron. El comportamiento vuelve a mostrar el peso que mantiene la moneda estadounidense como alternativa de ahorro en el país.

En este escenario, el Gobierno busca que una mayor cantidad de esos fondos se destine a la economía argentina. Una de las principales herramientas impulsadas por el equipo económico es el programa de créditos hipotecarios anunciado por el ministro Luis Caputo, que contempla $2 billones y apunta a dinamizar la construcción.

El monto destinado al programa, convertido al tipo de cambio oficial, representa unos US$1.300 millones, menos de la mitad de los dólares que los argentinos compraron durante julio. Por eso, el desafío para el Ejecutivo pasa también por generar condiciones que hagan más atractiva la inversión de esos recursos dentro del país.

Una parte de las compras de dólares, de hecho, fue destinada a activos extranjeros, por lo que el Gobierno busca generar incentivos para que esos fondos puedan orientarse hacia proyectos y actividades locales. La estrategia forma parte del objetivo oficial de transformar la estabilidad macroeconómica en un mayor nivel de actividad.

En paralelo, el Ejecutivo avanza con Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” y que ya obtuvo media sanción en Diputados. El proyecto elimina los topes actualmente establecidos para acceder al régimen, que contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Así, mientras el Gobierno intenta impulsar el crédito, la construcción y la actividad económica, los datos del mercado cambiario muestran que los argentinos mantienen una fuerte preferencia por el dólar como reserva de valor. La evolución de ese comportamiento será uno de los factores que el equipo económico deberá seguir de cerca durante los próximos meses, especialmente a medida que avance el calendario electoral.