Desde La Libertad Avanza denunciaron persecución política contra el senador Francisco Paoltroni

El bloque de La Libertad Avanza del Senado de la Nación expresó este sábado su absoluto respaldo al senador Francisco Paoltroni ante la “persecución política que está sufriendo él, sus empresas y sus trabajadores en Formosa”.

A través de un comunicado oficial, la bancada oficialista condenó las acciones emprendidas en la provincia norteña y remarcó que “aprietes a compradores, multas asfixiantes e impedimentos para trabajar no son herramientas de gobierno: son persecución política”.

En ese sentido, según supo el medio Agencia Noticias Argentinas, manifestaron que cuando este tipo de medidas “se utilizan contra quien no se alinea con el poder de turno, estamos frente a un grave atropello a la libertad”.

En el documento, los senadores oficialistas cuestionaron con dureza la hegemonía política en el distrito norteño al señalar que “en Formosa hace 30 años y 8 meses que el mismo poder político gobierna y condiciona las oportunidades de quienes no se someten al gobernador Gildo Insfrán”.

Asimismo, afirmaron que en la provincia “para muchos, trabajar, invertir y producir parece depender de tener la aprobación del poder”, al tiempo que recordaron que “incluso la Corte Suprema está poniendo un límite a este modelo, al cuestionar la reforma constitucional por afectar el sistema representativo y republicano”.

Para finalizar, la bancada libertaria aseveró que “Francisco no está solo” y ratificó que desde ese espacio van a “estar a su lado frente a la persecución política” y van a “defender, con firmeza, la libertad de quienes se animan a enfrentar al poder”.