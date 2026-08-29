El presidente Javier Milei felicitó este sábado a la selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, luego de la consagración en el Mundial tras vencer a Países Bajos en una final que se definió por penales.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó su entusiasmo por el logro deportivo con un mensaje breve y contundente: "VAMOS LEONAS CARAJO...!!!". La publicación rápidamente se viralizó y fue compartida por distintos dirigentes nacionales vinculados al oficialismo.

Entre quienes replicaron el mensaje estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes también celebraron la conquista del seleccionado argentino.

Patricia Bullrich se sumó a los festejos

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, también destacó la actuación del equipo dirigido por Fernanda Ferrara y felicitó a las jugadoras por la obtención del campeonato.

"Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!", escribió la dirigente oficialista en sus redes sociales.

Las expresiones de respaldo se multiplicaron desde distintos sectores políticos y deportivos, en una jornada marcada por la alegría de los hinchas argentinos tras una nueva conquista internacional.

Cristina Cosentino, la gran figura de la final

La arquera Cristina Cosentino fue determinante en la definición del encuentro. Durante la tanda de penales contuvo tres ejecuciones de las neerlandesas y se convirtió en la gran figura del partido.

En los 60 minutos reglamentarios, Países Bajos había logrado ponerse en ventaja mediante Yibbi Jansen. Sin embargo, cuando parecía que el título se escapaba, María José Granatto marcó el empate para Argentina en el último cuarto y llevó la definición a los penales.

Allí apareció la figura de Cosentino y, finalmente, Sofía Cairo convirtió el tanto decisivo que selló la consagración albiceleste.

El tercer Mundial para una generación histórica

Con esta victoria, Las Leonas alcanzaron su tercer título mundial de hockey sobre césped. Las anteriores conquistas habían llegado en Perth 2002 y Rosario 2010.

La nueva estrella ratifica a Argentina entre las grandes potencias de la disciplina y representa otro hito para un equipo que continúa escribiendo páginas doradas en la historia del deporte nacional.

La obtención del campeonato generó una fuerte repercusión en todo el país y volvió a posicionar a Las Leonas como uno de los máximos símbolos del deporte argentino a nivel internacional.