La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a varias localidades del Litoral y obligó a evacuar preventivamente a seis familias en Concordia, Entre Ríos. Hasta el momento, 22 personas, entre adultos y menores, recibieron asistencia a través de un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE).

El escenario genera preocupación por la persistencia de la tendencia ascendente y las precipitaciones previstas en distintos sectores de la cuenca. Según las proyecciones hidrológicas citadas por las autoridades locales, el río podría alcanzar los 13 metros frente al puerto de Concordia hacia el lunes, una altura que aumentaría el riesgo para las familias que viven en las zonas ribereñas.

El intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo para responder a la evolución del fenómeno.

Concordia: el río superó la cota de alerta y se acerca al nivel de evacuación

Los registros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) indicaron que el río Uruguay alcanzó los 11,62 metros frente al puerto de Concordia durante la madrugada de este sábado.

La marca se ubicó por encima de la cota de alerta, establecida en 11 metros, y a 88 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 12,50 metros. La tendencia creciente mantiene en vigilancia a las autoridades, que siguen de cerca la evolución de las condiciones hidrológicas.

La posibilidad de que el nivel llegue a los 13 metros durante los próximos días mantiene la preocupación por el impacto sobre las viviendas y las familias de los sectores más expuestos.

Colón también está en alerta y seis familias podrían necesitar asistencia

La situación también preocupa en Colón, donde el río alcanzó los 7,27 metros, según los registros de Prefectura. La altura superó la cota de alerta local, fijada en 7,10 metros, y se mantiene por debajo del nivel de evacuación de 7,90 metros.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó que el río podría acercarse a los 7,70 metros durante los próximos días. De confirmarse ese escenario, quedaría a solo 20 centímetros de la cota de evacuación.

Ante esta posibilidad, el municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si continúa la tendencia ascendente.

La creciente también preocupa en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

El avance de las aguas se extiende por distintos puntos de la cuenca baja del río Uruguay.

En Concepción del Uruguay, Prefectura registró una altura de 5,56 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. Las proyecciones de la CARU anticiparon que el nivel podría llegar a los 6,15 metros.

En Gualeguaychú, el río alcanzó los 3,26 metros y continuaba creciendo. En la desembocadura del río Gualeguaychú, el registro de Boca del Gualeguaychú llegó a los 3,04 metros, a solo seis centímetros de la cota de evacuación, establecida en 3,10 metros.

Las proyecciones también anticipan niveles superiores a los valores de alerta en Paysandú, Uruguay, lo que mantiene bajo seguimiento a las autoridades de ambos lados de la frontera.

Corrientes: hay puertos en condición de evacuación y restricciones

La creciente también genera consecuencias en la provincia de Corrientes. En Paso de los Libres, unas 25 personas habrían recibido asistencia, según informes periodísticos citados sobre la emergencia.

Prefectura registró una altura de 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación de 8,50 metros. El puerto se encontraba en condición de evacuación, aunque el nivel del agua permanecía estabilizado.

En Alvear, el río alcanzó los 10 metros y superó la cota de alerta local. Ante la situación, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil.

Qué puede pasar en los próximos días

La evolución del río dependerá de varios factores: las lluvias previstas en la cuenca, los aportes de agua provenientes de los sectores superiores del sistema fluvial y los caudales evacuados por la represa de Salto Grande.

La CARU advirtió que la tendencia continuará siendo ascendente, aunque las proyecciones pueden modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas y el comportamiento hidrológico.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales y mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia, especialmente en las zonas ribereñas donde el agua puede avanzar sobre viviendas y espacios públicos.

Qué deben tener en cuenta los vecinos ante la creciente

En las localidades afectadas, la evolución del río requiere prestar atención a las comunicaciones de los municipios y de los organismos de emergencia.

Entre las principales precauciones se encuentran: