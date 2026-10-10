El paso del huracán Isaías por la costa del golfo de Estados Unidos dejó al menos cuatro personas muertas, importantes daños materiales y cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico. El fenómeno tocó tierra durante la noche de este viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un huracán de categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 170 kilómetros por hora.

Cuatro muertes en medio del embate de Isaías

Dos de las víctimas murieron cuando árboles cayeron sobre viviendas, una en Florida y otra en Alabama. Las otras dos muertes también estuvieron vinculadas con el temporal: una por un accidente de tránsito relacionado con un árbol caído y otra por intoxicación con monóxido de carbono.

La tormenta provocó voladuras de techos, caída de árboles, calles anegadas y daños en edificios e infraestructura. Durante las primeras horas posteriores al impacto, cerca de 900.000 usuarios quedaron sin electricidad, principalmente en Florida y Alabama.

Dos personas murieron en Florida tras la caída de un árbol en medio del embate del huracán Isaías

Ante la magnitud de los daños, se declararon emergencias para facilitar la asistencia. Las autoridades también recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones en las zonas afectadas.

Qué se espera para las próximas horas

Aunque Isaías perdió fuerza después de tocar tierra y avanzó hacia el interior de Estados Unidos, el peligro no terminó. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el sistema se había convertido en un ciclón postropical, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de las amenazas asociadas a sus lluvias.

Durante las próximas horas, el principal riesgo será el de las inundaciones repentinas, especialmente en sectores del sudeste estadounidense. Las precipitaciones intensas pueden afectar zonas de Georgia, las Carolinas y otros territorios hacia los que avanza el sistema.

También se mantiene la preocupación por la caída de árboles, los cables eléctricos derribados y los caminos bloqueados. Aunque los vientos pierdan intensidad, el agua acumulada y los daños en la infraestructura pueden seguir poniendo en peligro a la población.

Por eso, las autoridades recomiendan no circular por calles inundadas, mantenerse alejados de tendidos eléctricos caídos y seguir las advertencias meteorológicas locales. Los operativos de emergencia y las tareas para recuperar los servicios básicos continuarán mientras se evalúa el alcance de los daños.

El techo de una casa visiblemente dañado tras el paso del huracán Isaías

Cuándo empieza y cuándo termina la temporada de huracanes

El impacto de Isaías se produjo durante la temporada oficial de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Este período comprende el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México, y concentra la mayor parte de la actividad ciclónica de esa región.

En el Pacífico oriental, donde se desarrollan los sistemas que amenazan a México, la temporada comienza antes: el 15 de mayo y también termina el 30 de noviembre.

Aunque los ciclones tropicales pueden formarse fuera de esas fechas, los períodos oficiales permiten concentrar los sistemas de vigilancia, prevención y respuesta ante fenómenos que pueden evolucionar rápidamente.

La actividad suele alcanzar su punto máximo entre agosto y septiembre en el Atlántico, aunque octubre todavía puede registrar tormentas de gran intensidad. La llegada de Isaías recuerda que el riesgo no desaparece cuando termina el verano boreal ni cuando una temporada fue inicialmente considerada poco activa.

Simón y Rachel mantienen la amenaza en el Pacífico

Mientras Estados Unidos comienza a evaluar los daños de Isaías, otros dos sistemas tropicales mantienen la atención de los meteorólogos en el Pacífico oriental.

El huracán Simón alcanzó la categoría 4 y se encuentra frente a las costas del Pacífico mexicano. Según los reportes del Centro Nacional de Huracanes, el sistema puede provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra en sectores del sudoeste de México.

Por su parte, la tormenta tropical Rachel avanza hacia la península de Baja California y puede generar condiciones meteorológicas adversas tanto en el norte de México como en sectores del sur de California, en Estados Unidos.

Los dos sistemas tienen trayectorias diferentes y sus efectos dependen de la evolución de los vientos, la velocidad de desplazamiento y la interacción con la costa. Por eso, las autoridades mantienen avisos específicos para cada región y piden seguir las actualizaciones oficiales.