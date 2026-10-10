Panamá, tras el temblor: mantienen medidas preventivas en el aeropuerto internacional y se registró un nuevo sismo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea de Panamá, mantiene medidas preventivas tras el sismo de magnitud 7,2 registrado este viernes. La decisión busca garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y demás personas que se encuentran en sus instalaciones, mientras continúan las revisiones ante nuevos movimientos telúricos.

La autoridad aeroportuaria informó que los despegues y aterrizajes se suspenden temporalmente cuando se registra una réplica. Las operaciones se reanudan una vez finalizadas las inspecciones y confirmadas las condiciones de seguridad.

La medida volvió a cobrar relevancia este sábado, luego de que se registrara otro sismo de magnitud 5,0 en territorio panameño, según el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

Cómo funciona el protocolo de seguridad en el aeropuerto de Panamá

De acuerdo con el comunicado de Tocumen, cada nuevo movimiento telúrico activa un procedimiento preventivo que incluye la inspección de pistas, calles de rodaje, plataformas e instalaciones aeroportuarias.

Los equipos técnicos trabajan para verificar que la infraestructura se encuentre en condiciones de operar de manera segura. Hasta completar esas revisiones, los movimientos de aeronaves pueden quedar interrumpidos temporalmente.

La administración del aeropuerto también mantiene contacto con las aerolíneas para reorganizar los servicios afectados. Sin embargo, las interrupciones pueden provocar demoras, modificaciones en los horarios previstos y cambios en la programación de los vuelos.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los pasajeros mantener la calma, seguir las instrucciones del personal aeroportuario y consultar directamente con sus compañías aéreas para confirmar el estado de cada servicio.

Un nuevo sismo de magnitud 5,0 en Panamá

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias informó que un nuevo movimiento telúrico, de magnitud 5,0, se registró el sábado a las 15:58 GMT.

Según los datos preliminares difundidos por el organismo, el epicentro se ubicó en las coordenadas 7,73 grados de latitud norte y 80,95 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10 kilómetros.

Este nuevo evento se produjo después del terremoto de magnitud 7,2 del viernes. La información disponible no permite establecer, por sí sola, si el movimiento del sábado tuvo consecuencias adicionales sobre la infraestructura aeroportuaria.

Hubo 27 heridos a raíz del terremoto del viernes

El sismo de magnitud 7,2 registrado el viernes provocó daños en viviendas, edificios públicos, comercios, iglesias e infraestructura vial, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá.

El organismo reportó además 27 personas lesionadas. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación, mientras las medidas preventivas en el principal aeropuerto del país apuntan a reducir riesgos ante posibles nuevos movimientos.

Tocumen es una infraestructura estratégica para la conectividad aérea panameña y regional. Por eso, las interrupciones temporales de sus operaciones pueden repercutir en conexiones internacionales y en los itinerarios de pasajeros que viajan entre América Latina y otros destinos.

Por el momento, la prioridad comunicada por la administración aeroportuaria es completar las inspecciones cada vez que se registra una réplica y reanudar las operaciones únicamente cuando estén verificadas las condiciones de seguridad.

Antecedentes y contexto

El terremoto del viernes abrió un escenario de vigilancia preventiva en Panamá, con daños reportados en distintos tipos de infraestructura y decenas de personas lesionadas. En ese contexto, las revisiones del aeropuerto buscan comprobar las condiciones operativas después de cada nuevo movimiento telúrico.

Las magnitudes informadas por los organismos corresponden a eventos distintos: el sismo principal del viernes, de 7,2, y el movimiento registrado el sábado, de 5,0. Para conocer la evolución de la situación, es importante distinguir los datos sísmicos preliminares de los balances oficiales de daños y de las decisiones operativas que comunican las autoridades.