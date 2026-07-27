Crece la tensión política con Brasil, aunque aseguran que no afectará el comercio

El Gobierno nacional reconoció que existe un clima de “malestar” con Brasil luego de las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, aunque aseguró que las diferencias políticas no tendrán consecuencias sobre la relación comercial entre ambos países.

Fuentes oficiales admitieron que los cruces de los últimos días generaron incomodidad en el plano diplomático, pero remarcaron que la relación económica con Brasil continúa siendo estratégica para la Argentina y que ambas partes mantienen canales de diálogo abiertos.

Brasil es el principal socio comercial argentino y uno de los mercados más relevantes para las exportaciones industriales nacionales. Por ese motivo, en la Casa Rosada consideran que las tensiones políticas deben mantenerse separadas de los intereses económicos compartidos.

Según explicaron desde el oficialismo, el intercambio bilateral, las inversiones y los compromisos asumidos en el ámbito del Mercosur seguirán desarrollándose con normalidad. En ese sentido, descartaron que la controversia pueda derivar en medidas que afecten el comercio o la integración regional.

Las diferencias entre Milei y el gobierno brasileño no son nuevas, pero volvieron a ocupar el centro de la escena tras declaraciones del mandatario argentino que generaron repercusiones en el país vecino y reavivaron el debate sobre el estado de la relación bilateral.

A pesar de ese escenario, el Gobierno sostiene que la prioridad es preservar los vínculos económicos y garantizar la continuidad de los acuerdos que sostienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur.