Las recientes declaraciones del presidente argentino Javier Milei durante una gira por San Pablo provocaron un serio malestar en las altas autoridades del gobierno brasileño, que este lunes evalúan el futuro de la relación bilateral entre ambos países. La visita, inicialmente planteada como un acto político de apoyo al senador opositor Flávio Bolsonaro, derivó en un conflicto diplomático debido a las fuertes críticas emitidas por Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el Poder Judicial brasileño.

Ante la escalada de tensiones, el Palacio Itamaraty emitió reclamos formales. Sin embargo, desde la Casa Rosada minimizan la gravedad del episodio y aseguran que las cuestiones diplomáticas y comerciales se manejan por separado. Un funcionario cercano a la mesa política oficial manifestó: “Lo diplomático y lo comercial corren por cuentas separadas”.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibió de urgencia al embajador argentino Julio Bitelli en Brasilia para analizar la situación. Vieira calificó las expresiones de Milei como una “provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales” y adelantó que el gobierno de Lula da Silva se tomará al menos 48 horas para definir posibles medidas de respuesta contra Argentina.

Las polémicas declaraciones de Milei tensan la relación diplomática entre Argentina y Brasil

Malestar por las polémicas declaraciones

En diálogo con la prensa tras la reunión, el titular de la diplomacia brasileña sostuvo que el malestar generado supera la figura del presidente argentino y que las declaraciones de Milei constituyen una intromisión en asuntos internos y una ofensa no solo hacia Lula y el Poder Judicial, sino hacia las instituciones democráticas y el pueblo brasileño. “Milei vino en un viaje privado a participar de un evento partidista. Sus declaraciones caracterizan una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino a las instituciones democráticas y a todo el pueblo brasileño”, afirmó Vieira.

Además, el canciller advirtió a Buenos Aires que el gobierno brasileño no se dejará intimidar por representantes de la extrema derecha, nacionales o extranjeros, citando las palabras del presidente Lula: “No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

En respuesta a la gravedad del incidente, Brasil convocó de urgencia a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó rápidamente a Brasilia para participar en las deliberaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se evalúan las acciones a seguir.

Durante su discurso en San Pablo, Milei manifestó un respaldo explícito a la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó críticas severas contra la administración de Lula da Silva, acusando al gobierno brasileño de intentar influir financieramente en las elecciones argentinas de 2023. A su regreso a Argentina, el presidente ratificó sus declaraciones en medios radiales y descartó ofrecer disculpas, sosteniendo que sus afirmaciones reflejan hechos objetivos sobre la realidad política e institucional regional.

Mientras Brasil define su posición diplomática, la Casa Rosada continúa enfocada en su agenda internacional, participando en organismos multilaterales y cumbres regionales, sin que por el momento se prevea un impacto directo en la cooperación comercial entre las dos naciones.