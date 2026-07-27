El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que manifestó la disposición de Beijing para profundizar la coordinación estratégica bilateral y multilateral. Según la información oficial difundida por la agencia Xinhua, la comunicación se produjo en un escenario de tensión en la región luego de las críticas vertidas por el presidente argentino, Javier Milei, contra el gobierno brasileño. Durante la llamada, Xi destacó el avance en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambas naciones y ratificó el apoyo de China a la soberanía e independencia de Brasil, así como a su oposición a cualquier tipo de injerencia externa.

En el transcurso del diálogo, el líder chino remarcó la importancia de que ambas naciones, en su condición de integrantes clave del Sur Global y del bloque BRICS ampliado, mantengan una posición conjunta frente al sistema de gobernanza internacional. Xi enfatizó la necesidad de impulsar un desarrollo de alta calidad dentro del grupo de países emergentes y promover un modelo de cooperación multilateral orientado a la estabilidad global. Asimismo, el mandatario asiático señaló que el vínculo bilateral ha jugado un rol de contención frente a la volatilidad internacional y remarcó la relevancia de Brasil en la defensa de la equidad y la paz en la región.

Por su parte, Lula da Silva resaltó que el comercio bilateral entre Brasil y China alcanzó un nuevo récord histórico y planteó el interés de su administración en expandir la llegada de inversiones chinas hacia sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la energía y la minería. El presidente brasileño reafirmó el compromiso de su país de trabajar conjuntamente con Beijing en la defensa del multilateralismo dentro del marco de las Naciones Unidas, oponiéndose a las políticas de poder y promoviendo la resolución de controversias internacionales a través del diálogo y la consulta diplomática.