El abogado de Victoria Luz Cantero, la joven acusada de haber asesinado a su novio en Chaco, reveló la versión que le dio su defendida sobre el crimen. Según sostuvo, el ataque ocurrió en medio de una discusión de pareja y no se trató de un hecho planificado.

El defensor Marcos Molero explicó que Cantero permanece detenida en una comisaría de Resistencia y que este martes será imputada y posteriormente indagada por el fiscal que lleva adelante la investigación.

"La versión que yo tengo es diferente. Con seguridad, ella dijo que fue parte de una discusión. Como consecuencia de la discusión decantaron los hechos", afirmó el abogado en declaraciones a TN.

Además, pidió esperar el avance de la investigación para determinar qué ocurrió en el momento del ataque. "Hay que analizar los posibles por qué y para qué de la conducta. Yo no puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo", señaló.

Molero también aseguró que su defendida nunca denunció a Matías Julián Álvarez Guardia por violencia de género, aunque describió la relación como un vínculo "tóxico".

En ese sentido, indicó que la joven había contado algunas situaciones a sus amigas y que existen conversaciones por WhatsApp y TikTok que, según afirmó, reflejan una insistencia por parte de la víctima para retomar la relación luego de que ella intentara finalizarla.

El abogado agregó que Cantero presentaba lesiones en el antebrazo y en la espalda después del episodio.

El crimen ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Álvarez Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja.

Tras el ataque, un amigo lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del hecho, la familia de la víctima insiste en que se investiguen las contradicciones detectadas en la causa.