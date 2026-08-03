Detrás de las fotografías de viajes, reuniones familiares y trabajos de manicura que Victoria Luz Cantero compartía habitualmente en sus redes sociales, comenzó a revelarse un perfil mucho más inquietante. La joven de 25 años permanece detenida e imputada por el homicidio de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, quien murió después de recibir una profunda puñalada en el pecho durante la madrugada del domingo en una vivienda de Resistencia, Chaco.

Cantero se convirtió en la principal sospechosa de un crimen que conmocionó a la provincia y que dejó expuesta una relación que, según la familia de la víctima, estaba atravesada por los celos, el hostigamiento, las agresiones y los intentos frustrados de Matías por ponerle fin. Aunque será la Justicia la que deberá determinar su responsabilidad penal, los testimonios conocidos durante las últimas horas construyen una imagen extremadamente negativa de la joven detenida.

Victoria trabajaba como manicura y utilizaba Facebook para promocionar diseños de uñas y los servicios que ofrecía a sus clientas. También publicaba fotografías de viajes, paseos, encuentros con amigos y actividades junto a su padre y su hermano. En otras imágenes se la veía pescando, patinando o disfrutando de distintos momentos cotidianos. Sin embargo, entre esas publicaciones aparecieron frases relacionadas con la violencia, el maltrato dentro de una pareja y el uso de armas que, después del crimen, adquirieron una dimensión perturbadora.

En uno de los posteos que compartió en su perfil se hacía referencia a la intención de “amar y maltratar” al mismo hombre durante toda la vida. En otra publicación se burlaba de quienes llevaban muñecos dentro de sus carteras y expresaba: “Yo llevaría una Glock”, en alusión a la conocida marca de armas de fuego. Aunque compartir una frase en una red social no constituye una prueba judicial, el contenido generó conmoción al conocerse que ahora está acusada de haber atacado mortalmente a su pareja.

Algunas de las frases relacionadas con el maltrato y las armas que Cantero había compartido en sus redes sociales.

El último mensaje que había difundido fuera de las publicaciones vinculadas con su trabajo también estaba relacionado con las relaciones de pareja. En ese texto cuestionaba la crianza de algunos hombres y señalaba que enseñarles a realizar las tareas domésticas evitaba que se convirtieran en una carga emocional para sus futuras parejas. La frase, que en otro contexto podía pasar inadvertida, quedó ahora bajo la lupa junto con el resto de su actividad en las redes sociales.

Pero las acusaciones más graves contra Cantero no surgen de internet, sino de las declaraciones realizadas por los familiares de Matías. Noelia Guardia, hermana del joven fallecido, aseguró que la relación había comenzado aproximadamente dos años atrás y describió a la detenida como una persona “muy mala” y “muy tóxica”. También sostuvo que su hermano había intentado separarse en reiteradas oportunidades, pero que Victoria volvía a buscarlo y aparecía de manera imprevista en los lugares que frecuentaba.

Según el relato de la familia, Matías habría realizado al menos dos denuncias contra Cantero por situaciones de violencia, una durante 2024 y otra en 2025. La existencia, el contenido y el estado procesal de esas presentaciones deberán ser corroborados por la fiscalía, pero para los allegados del joven constituyen una advertencia que no fue atendida a tiempo.

Los familiares también sostuvieron que Victoria agredía físicamente a Matías, lo arañaba y lo golpeaba durante las discusiones. Entre los episodios mencionados se encuentra la rotura del parabrisas del automóvil del joven y una situación en la que habría golpeado repetidamente el portón de su vivienda. Estas acusaciones forman parte de los testimonios aportados por el entorno de la víctima y todavía deben ser acreditadas mediante pruebas.

Otro episodio que llamó la atención de los investigadores habría ocurrido durante la madrugada, cuando Cantero supuestamente ingresó sin autorización a la casa de la madre de Matías mientras él dormía. De acuerdo con la familia, después de aquella situación se encontró entre sus pertenencias una llave que explicaría cómo había logrado entrar. Para los allegados del joven, el hecho demostraba el nivel de hostigamiento y control que existía dentro de una relación marcada por las separaciones y las posteriores reconciliaciones.

La noche del crimen y las versiones bajo sospecha

El episodio fatal ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia. Según las primeras reconstrucciones, Matías recibió una profunda herida de arma blanca en el lado derecho del tórax durante una discusión. Un amigo lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos decidieron operarlo inmediatamente. Pese a los esfuerzos para salvarlo, murió como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Cantero fue localizada y detenida horas después en las inmediaciones del lugar. La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Ana González de Pacce, integrante del Equipo Fiscal N.º 2 de Resistencia, que deberá reconstruir los movimientos de la pareja, analizar los testimonios y determinar quién provocó la lesión mortal.

La versión atribuida a la joven también quedó en el centro de las sospechas. Según publicó Vía País, inicialmente habría admitido que mantuvo una fuerte discusión con Matías y que durante el enfrentamiento le dio un golpe con un cuchillo, aunque habría asegurado que desconocía la gravedad de la lesión. Posteriormente sostuvo que recibió el llamado de un amigo, se acercó hasta la vivienda y encontró al joven ya herido sobre la vereda. Será la fiscalía la que deberá establecer si efectivamente existieron relatos diferentes y cuál de ellos coincide con las pruebas.

Victoria y Matías mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años, marcada por conflictos y separaciones, según la familia del joven.

La segunda versión también fue reproducida por otros medios: Cantero habría asegurado que no estaba presente en el momento del ataque y que llegó cuando Matías ya se encontraba herido. Sin embargo, quedó detenida e imputada por homicidio mientras los investigadores analizan las comunicaciones telefónicas, las pericias realizadas en la vivienda y las declaraciones de quienes estuvieron cerca del lugar durante aquella madrugada.

La familia de Matías no tiene dudas y apuntó directamente contra la joven. Una de sus hermanas publicó un fuerte mensaje en Facebook en el que la acusó de haber actuado “sin compasión” y reclamó que permanezca en prisión. Además, sostuvo que Victoria sabía dónde debía atacar para provocar una lesión mortal, aunque esa afirmación representa la interpretación de la familia y deberá ser confrontada con los resultados médicos y forenses.

Los allegados de la víctima también pidieron que se investigue la actuación de los familiares de Cantero. Según denunciaron, algunos de ellos habrían acudido a la vivienda para buscarla después del ataque y antes de su detención, sin informar inmediatamente a la Policía. La fiscalía deberá determinar quiénes ingresaron al inmueble, qué hicieron allí y si se modificó algún elemento relevante para la investigación.

Mientras la causa avanza, Victoria Luz Cantero continúa detenida como la principal acusada del crimen. Su imagen de joven emprendedora, aficionada a los viajes y dedicada a la manicura quedó eclipsada por las denuncias de violencia, las acusaciones de hostigamiento, las publicaciones vinculadas con el maltrato y las armas, y una muerte que terminó de la manera más brutal.

Cantero conserva legalmente la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Sin embargo, deberá responder ante la Justicia por una sucesión de indicios, testimonios y antecedentes denunciados por la familia que dibujan una relación cargada de violencia y colocan sobre ella las sospechas más graves.