En medio del profundo dolor por el femicidio de Mailén Antonich, familiares y amigos le dieron este lunes el último adiós en Mar del Plata, mientras la Justicia continúa con la investigación e indaga a los dos jóvenes detenidos por el crimen. Durante el velatorio, Walter Antonich, hermano de la víctima, volvió a cuestionar el accionar de la Policía y aseguró que la familia tuvo que iniciar la búsqueda por sus propios medios ante la falta de respuestas de las autoridades.

"La Policía no hizo nada", afirmó con indignación al recordar las horas posteriores a la desaparición de su hermana.

Según relató, los familiares contaban con información precisa sobre el lugar donde Mailén había estado, ya que la joven había compartido una imagen en sus redes sociales antes de perder contacto con ellos. Walter también reveló un dato que cobra especial relevancia en la investigación. Contó que, poco antes del crimen, Mailén le envió un mensaje a una amiga en el que expresaba sus dudas sobre la supuesta entrevista laboral a la que había asistido.

"El trabajo era raro, pero necesitaba la plata", fue el mensaje que, según la familia, envió la joven, madre de dos hijas, antes de dirigirse al lugar donde finalmente fue asesinada. El hermano de la víctima sostuvo además que intentaron radicar la denuncia por la desaparición, pero aseguró que encontraron dificultades para ser atendidos. Según su testimonio, la Comisaría 16ª estaba colapsada y la familia no logró que se activara rápidamente la búsqueda. También afirmó que fueron ellos quienes encontraron el cuerpo y no la Policía, como trascendió inicialmente.

Walter recordó que, durante la búsqueda, la familia se cruzó en dos oportunidades con los ahora detenidos. Aseguró que ambos mostraban una actitud sospechosa, se contradecían al hablar y uno de ellos presentaba barro en la ropa, un detalle que les llamó la atención porque el lugar era predominantemente de arena. También relató que, cuando regresaron al predio, observaron que intentaban prender fuego distintos elementos antes de encontrar el cuerpo de Mailén.

Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen detenidos tras negarse a declarar ante el fiscal que lleva adelante la investigación. La causa continúa avanzando con pericias, análisis de ADN y otras pruebas que buscan reconstruir cómo ocurrió el femicidio. El cortejo fúnebre estuvo acompañado por familiares, amigos y vecinos, quienes reclamaron justicia con aplausos, bocinazos y muestras de profundo dolor por el crimen que conmocionó a Mar del Plata.