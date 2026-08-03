La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Resistencia, Chaco, sumó nuevos interrogantes luego de que la familia de la víctima expusiera contradicciones sobre quién pidió auxilio tras el ataque. A esto se agrega otro dato que preocupa a los investigadores: el celular del joven desapareció y todavía no fue hallado.

Las dudas fueron planteadas por Alejandro, cuñado de Matías, durante el sepelio. En declaraciones al medio local NG Federal, aseguró que existen versiones opuestas sobre cómo se produjo el llamado que permitió trasladar a la víctima al hospital.

Según explicó, en un primer momento Facundo, hermano de la acusada, sostuvo que había recibido una llamada del propio Matías, quien le habría dicho: "Vení porque tu hermana me hincó", mientras de fondo se escuchaba a una mujer gritar: "Me rompió el celular". Sin embargo, posteriormente cambió su relato y afirmó que quien realizó el llamado fue la acusada.

Para la familia, esas diferencias son determinantes porque la habitación donde ocurrió el ataque estaba completamente revuelta y, además, desaparecieron los ahorros de Matías y el teléfono celular desde el que, presuntamente, se realizó el pedido de ayuda.

El entorno de la víctima también volvió a poner el foco en la relación que Matías mantenía con Victoria Luz Cantero, la única detenida por el homicidio. Alejandro la definió como un vínculo "violento" y "enfermizo", y aseguró que desde hacía tiempo le pedían que terminara esa relación porque temían un desenlace trágico.

Además, reveló que Matías había presentado al menos dos denuncias por violencia de género, en 2024 y 2025, aunque sostuvo que la Justicia no profundizó esas investigaciones.

Según el relato del familiar, la acusada protagonizaba frecuentes episodios de violencia, que incluían golpear el portón de la vivienda, romper teléfonos celulares y dañar los vidrios de la camioneta de Matías durante escenas de celos. También afirmó que Cantero nunca denunció al joven porque, según sus palabras, "él nunca le faltó el respeto".

Al finalizar el sepelio, familiares y amigos reclamaron una investigación exhaustiva y una condena ejemplar para la responsable del crimen. Además, insistieron en que el caso demuestra que los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, por lo que pidieron que esa perspectiva sea contemplada durante el proceso judicial.