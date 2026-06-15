La ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner despidió, desde sus redes sociales, a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, tras su reciente fallecimiento: “Luchadora incansable que honraste la vida”, indicó.

La relación entre ambas fue muy cercana y se caracterizó por un remarcado apoyo político, admiración y un vinculo entablado a partir de la militancia por los derechos humanos y las políticas sociales.

Durante los gobiernos kirchneristas, tanto en el mandato de Néstor Kirchner como el de la ex mandataria, Almeida respaldó abiertamente sus gestiones y, sobre todo, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas el peronismo.

Asimismo, compartieron decenas de encuentros,como sucedió con la reunión que las principales referentes de derechos humanos mantuvieron con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, y en el que Taty destacó "la fortaleza y convicción" de la ex presidenta.

Después de conocerse la condena que cumple en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y frente a las causas judiciales que atraviesa, la titular de Madres de Plaza de Mayo se expresó como una de sus defensoras y consideró que la ex mandataria sufría de una "persecución política".