La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 en los tribunales de Comodoro Py y cuestionó con dureza la investigación de la causa Cuadernos.

Durante su exposición, la ex mandataria calificó el proceso como “mafioso” y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. “Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, sostuvo, y agregó que ambos funcionarios “tuvieron un manejo criminal de la figura del arrepentido”.

En esa línea, Cristina Kirchner afirmó que se “fraguaron pruebas” para avanzar en detenciones selectivas y cuestionó que Stornelli continúe en funciones dentro del sistema judicial. Además, rechazó responder preguntas del tribunal y condicionó esa posibilidad a que el fiscal sea citado a declarar por otras causas en trámite.

La ex presidenta también amplió sus críticas al plano político, al mencionar al ex mandatario Mauricio Macri y al ministro de Economía Luis Caputo, al señalar que no existen investigaciones judiciales en su contra por distintos temas.

La declaración se produjo luego de que el tribunal rechazara un planteo de nulidad presentado por su defensa, que había cuestionado la validez de las pruebas y los testimonios de imputados colaboradores.