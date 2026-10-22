Cristina y Máximo Kirchner vuelven a enfrentar a la Justicia: comienza el juicio por Hotesur-Los Sauces

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre y tendrá entre sus principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Para el diputado nacional será la primera vez que enfrente un debate oral.

La audiencia inicial está prevista para las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y tendrá una modalidad particular: el Tribunal Oral Federal N.º 5 autorizó que los imputados puedan participar de manera virtual durante esta primera jornada.

En el caso de Cristina Kirchner, la medida permitirá evitar el operativo de traslado desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. La defensa de Máximo Kirchner, en tanto, solicitó la modalidad remota para compatibilizar el proceso con sus actividades parlamentarias.

La autorización contó con los votos de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti se pronunció en disidencia.

Por qué Cristina y Máximo podrán conectarse de manera virtual

La posibilidad de participar a distancia fue habilitada únicamente para la audiencia de apertura, en la que se realizará la lectura de la acusación y de los requerimientos de elevación a juicio.

La decisión está vinculada con la reciente unificación de Hotesur y Los Sauces dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó un margen reducido para organizar la presencia de todos los acusados en el inicio del debate.

Esto no significa que el juicio vaya a desarrollarse de manera virtual.

El TOF N.º 5 estableció que las audiencias serán presenciales y que los acusados deberán concurrir a Comodoro Py cuando el tribunal así lo disponga. Las futuras participaciones remotas serán analizadas individualmente y deberán responder a circunstancias específicas y justificadas.

Los abogados defensores, en tanto, tendrán que asistir presencialmente.

Un juicio con 19 acusados

La unificación de las dos causas dejó un proceso con 19 imputados. Además de Cristina y Máximo Kirchner, entre los acusados se encuentran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El tribunal estableció un esquema intensivo para avanzar con el debate: habrá audiencias tres veces por semana, los lunes, viernes y sábados.

También se reservó la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 y existe la posibilidad de utilizar una segunda semana si fuera necesario para garantizar la continuidad del proceso.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Las investigaciones giran alrededor de las actividades de las sociedades Hotesur y Los Sauces y de las relaciones comerciales mantenidas con empresarios que, al mismo tiempo, tenían vínculos contractuales con el Estado.

En el proceso se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con alquileres y operaciones comerciales realizadas a través de las empresas de la familia Kirchner. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas durante el juicio.

Las dos causas habían reunido originalmente más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir esa cantidad con el objetivo de agilizar el debate.

La audiencia de este viernes marcará formalmente el comienzo del proceso unificado y abrirá una nueva instancia judicial para Cristina Kirchner, mientras que colocará por primera vez a Máximo Kirchner frente a un tribunal oral como acusado.