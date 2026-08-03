CTERA endureció el reclamo salarial y lanzó una fuerte advertencia: "la Argentina se va a quedar sin maestros"

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a confrontar con el Gobierno nacional al rechazar la política salarial vigente y advertir sobre las consecuencias que, según el gremio, atraviesa el sistema educativo por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y la falta de inversión en el sector.

Durante un acto realizado en Plaza de Mayo, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, afirmó que "la Argentina se va a quedar sin maestros" si no se revierte la situación actual y cuestionó la ausencia de diálogo con la administración nacional.

La dirigente sostuvo que los docentes perciben "salarios de hambre", denunció que muchos trabajadores de la educación están endeudados y aseguró que los ingresos quedaron congelados frente a la inflación. En ese contexto, exigió la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente para discutir una actualización del salario mínimo del sector.

Uno de los principales reclamos apunta también a la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y al incremento del presupuesto destinado a educación pública, además del financiamiento para infraestructura escolar y programas educativos.

La protesta forma parte del paro nacional docente convocado por CTERA, medida que coincide con el reinicio de las clases tras el receso invernal en varias provincias. El gremio sostiene que la convocatoria responde a la falta de respuestas del Gobierno frente a los reclamos salariales y presupuestarios.

Desde el Ejecutivo, en tanto, recordaron que la educación fue declarada servicio esencial mediante la reforma laboral y señalaron que, durante las medidas de fuerza, los sindicatos deben garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo.

Mientras el conflicto continúa escalando, la posibilidad de una nueva negociación entre el Gobierno y los gremios docentes sigue siendo una de las principales expectativas para intentar destrabar una disputa que vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial de los trabajadores de la educación.