El Consejo Directivo Central de UnTER presentó en la Secretaría de Trabajo de Río Negro, el pedido de urgente convocatoria a paritaria. La conducción provincial del gremio docente también exigió a CTERA y a las centrales sindicales la convocatoria inmediata a un paro nacional ante el inminente tratamiento de la reforma laboral.

En la presentación, UnTER planteó la necesidad de abrir de manera inmediata una mesa de discusión que dé respuesta a las demandas centrales de la docencia rionegrina. “Se necesita respuestas, no dilaciones. El Gobierno provincial tiene la responsabilidad indelegable de convocar, escuchar y garantizar derechos”, expresaron.

En paralelo, la conducción provincial de UnTER expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno Nacional pretende debatir el próximo 18 de diciembre. Señalaron que la iniciativa “constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales, sindicales y sociales, con consecuencias directas para los trabajadores de la educación y para el conjunto de la clase trabajadora”.

El gremio advirtió que la reforma “profundiza un modelo de ajuste y flexibilización, debilitando la negociación colectiva, fortaleciendo la posición de los empleadores y avanzando sobre derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a huelga”.

Por ello, UnTER reclamó que ante la reforma laboral CTERA, CTA y demás centrales sindicales convoquen a un paro nacional. Desde la conducción provincial se reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos laborales y de la escuela pública, alertando que sin sindicatos fuertes no hay paritarias reales ni condiciones dignas para enseñar y aprender.

Finalmente, convocaron a la docencia rionegrina a mantenerse informada, organizada y en estado de alerta, fortaleciendo la unidad y la participación colectiva junto a la comunidad educativa para enfrentar este nuevo intento de ajuste.