El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, rechazaron haber tenido privilegios en el acceso a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina. Ambos funcionarios salieron a responder la polémica luego de que se conociera que integraban una lista de dirigentes que obtuvieron préstamos en esa entidad.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino”, afirmó Núñez, quien explicó que accedieron a los créditos en las mismas condiciones que cualquier cliente. En ese sentido, sostuvo que no recibieron tasas preferenciales ni beneficios especiales, y remarcó que eligieron el banco por ofrecer una de las opciones más competitivas del mercado. “Nuestras familias se están endeudando a 30 años para comprar una casa”, señaló, al tiempo que destacó que el Banco Nación concentra la mayor parte de los créditos hipotecarios otorgados actualmente. Según detalló, los funcionarios que accedieron a este tipo de préstamos representan menos del 0,2% del total, en un universo que supera los 27.000 créditos.

Por su parte, Furiase explicó que solicitó un préstamo para una vivienda y aseguró que lo hizo “a una tasa incluso más alta”, en respuesta a versiones que indicaban que había accedido a condiciones más favorables.

Las declaraciones se dieron en el programa “Las Tres Anclas”, donde ambos buscaron despejar sospechas de discrecionalidad en la asignación de los créditos.

La controversia se generó luego de que trascendiera la nómina de funcionarios y legisladores que tomaron préstamos en el banco público, lo que abrió interrogantes sobre posibles beneficios en el acceso a financiamiento. Sin embargo, los funcionarios insistieron en que cumplieron con los mismos requisitos que cualquier ciudadano y que no existió ningún trato diferencial.