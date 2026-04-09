El fiscal Franco Picardi resolvió reactivar la causa que investiga un presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó que vuelva a ser indagado su ex titular, Diego Spagnuolo.

La medida también alcanza al supuesto lobbista de droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba en el área de compras del organismo, en el marco de una investigación que apunta a un esquema más amplio.

Según la pesquisa, el expediente involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de una red de retornos vinculados a la adquisición de medicamentos de alto costo dentro del sistema estatal.

Spagnuolo ya había sido procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles, pero el avance del expediente permitió detectar nuevas maniobras que profundizan las sospechas.

De acuerdo con la acusación, estas operaciones habrían generado desvíos millonarios de fondos públicos, con cifras que superan los $75.000 millones, que habrían beneficiado a un grupo reducido de proveedores.