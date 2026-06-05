La muerte de Carlos "Indio" Solari reactivó el interés por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Para comprender el fenómeno ricotero, su impacto cultural y las razones detrás de su permanencia en el tiempo, existen cuatro libros considerados fundamentales por periodistas, investigadores y seguidores.

Las obras abordan distintos momentos de la historia de Los Redondos: desde los orígenes en La Plata y la construcción de su identidad artística hasta los conflictos internos que derivaron en la separación de la banda en 2001. También permiten conocer la mirada del propio Solari sobre su carrera, su relación con Skay Beilinson y la Negra Poli, y el legado que dejó en la música argentina.

Entre autobiografías, investigaciones periodísticas y reconstrucciones históricas, estos títulos funcionan como una guía indispensable para entender el fenómeno cultural más grande que produjo el rock nacional.

El libro donde el Indio cuenta su propia historia

"Recuerdos que mienten un poco. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras" (Sudamericana, 2019) es la autobiografía más completa de Solari.

A través de extensas conversaciones con el escritor y periodista Marcelo Figueras, el músico repasa:

Su infancia.

El nacimiento de Los Redondos.

Su vínculo con Skay Beilinson.

El papel de la Negra Poli.

La conflictiva relación con la prensa.

Su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Su diagnóstico de Parkinson.

El libro es considerado la principal fuente para conocer la versión del propio Solari sobre los episodios más importantes de su vida artística.

La investigación más exhaustiva sobre Los Redondos

"Fuimos reyes" (Planeta, 2015), de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono, es una de las investigaciones periodísticas más completas sobre la banda.

Construido a partir de más de 70 entrevistas, reconstruye el crecimiento del grupo desde el circuito under hasta los estadios repletos.

Además, analiza:

El fenómeno social de las "misas ricoteras".

Las tensiones internas.

El rol de cada integrante.

Los conflictos que desembocaron en la ruptura definitiva.

Su valor diferencial radica en la multiplicidad de fuentes y testimonios que permiten observar el fenómeno desde distintas perspectivas.

La noche que cambió para siempre la historia de la banda

"La última noche de Patricio Rey" (Gourmet Musical, 2021), de Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti, se concentra en uno de los momentos más decisivos de la historia del rock argentino.

La obra recupera la histórica entrevista realizada al Indio, Skay y Poli para la revista La García el 30 de octubre de 2001, horas antes de la pelea que terminó sellando la separación del grupo.

El libro reconstruye:

El clima de aquella reunión.

Las tensiones acumuladas.

Los últimos diálogos públicos entre los protagonistas.

El contexto que llevó al final de Los Redondos.

Una mirada cultural sobre el nacimiento de la leyenda

"Indio Solari: El hombre ilustrado" (Sudamericana, 2005), de Gloria Guerrero, se aleja de la biografía tradicional.

La autora se enfoca en:

El contexto político y cultural de La Plata.

Los orígenes contraculturales de Los Redondos.

Los rituales de los primeros recitales.

La construcción del imaginario ricotero.

Más que contar únicamente la vida del Indio, el libro describe cómo una experiencia artística colectiva terminó convirtiéndose en un fenómeno masivo.

El fenómeno ricotero sigue vigente

A más de dos décadas de la separación de la banda, el interés por Los Redondos continúa intacto. El fenómeno sigue generando convocatorias multitudinarias alrededor de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y mantiene una fuerte presencia cultural en distintas generaciones.

La vigencia del universo creado por el Indio Solari y Skay Beilinson explica por qué estos libros siguen siendo referencias obligadas para periodistas, investigadores y fanáticos. También ayuda a entender cómo una banda nacida en el under platense terminó transformándose en uno de los movimientos culturales más importantes de la historia argentina.

Contexto histórico: por qué Los Redondos son un caso único

A diferencia de otras bandas masivas del rock argentino, Los Redondos construyeron su crecimiento sin depender de los grandes medios de comunicación.

Su desarrollo estuvo basado en:

La circulación boca a boca.

Una estética propia diseñada por Rocambole.

La independencia artística.

Una relación directa con el público.

Ese modelo permitió construir una identidad que todavía hoy sigue siendo objeto de estudio dentro de la cultura popular argentina.