El músico quien falleció en su casa de Parque Leloir a los 77 años fue sin lugar a dudas la contracultura de los años 60, con su espíritu revolucionario y sus valores ligados a la sexualidad, los derechos y la música. El 17 de enero de 1949 nació Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, uno de sus máximos representantes.

Oriundo de La Plata, cuna del rock nacional, Solari se formó entre influencias literarias de poetas beatniks como Jack Kerouac y Gregory Corso, además de su interés por la ciencia ficción, el dibujo y la música. Aunque ingresó al Instituto de Bellas Artes, fue expulsado a los 19 años por su ausencia en clases, pese a su pasión por la pintura. En la década del 70 trabajó en un taller de estampado de telas, continuando su camino artístico.

Indio Solari, el adiós del icono de la contracultura argentina y su legado en el rock nacional

De carácter enigmático y comportamiento poco convencional nace la figura del Indio

Su apodo 'el Indio' surgió por su carácter enigmático y comportamiento poco convencional, rasgos que lo definirían como líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Junto al guitarrista Skay Beilinson, comenzaron a presentar su propuesta musical en Buenos Aires en 1978, con un estilo que mezclaba ballet, teatro y rock, bajo la dirección artística de Ricardo Cohen.

Los Redonditos se destacaron por mantenerse alejados de los medios masivos, promoviendo su obra a través del boca a boca, lo que impulsó un crecimiento sostenido de seguidores desde 1982. Su disco 'Oktubre' consolidó su reconocimiento masivo, incorporando influencias del new wave y post punk, con una portada emblemática creada por Rocambole que se volvió un símbolo cultural argentino.

Entre sus álbumes más recordados se encuentran 'Un baión para el ojo idiota' (1988), 'La mosca y la sopa' (1991), 'Luzbelito' (1996) y 'Momo Sampler' (2000), donde exploraron nuevas tendencias musicales, incluyendo instrumentación electrónica y música celta. El grupo cerró su etapa con un concierto multitudinario el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Olímpico de Córdoba, tras lo cual se separaron sin revelar públicamente las causas para preservar su memoria.

El pogo más grande del mundo

En 2008, Solari formó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y continuó su carrera solista, colaborando con artistas como Lito Vitale y Andrés Calamaro. Sus recitales solistas convocaron a más de 150.000 personas, y en 2016 reunió a más de 200.000 espectadores en Tandil, evento en que confirmó públicamente que padece la enfermedad del Parkinson.

El legado de Solari ha sido objeto de análisis y homenaje en diversos libros, como 'A brillar, mi amor' de Jorge Boimvaser, 'Filosofía ricotera' de Pablo Cillo y 'Indio Solari: el hombre ilustrado' de Gloria Guerrero, que exploran desde la poética filosófica de sus letras hasta el contexto político y social que permeó su obra y su legado que de ahora en más quedará como mito.