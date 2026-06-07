Cuatro personas murieron en un choque frontal en Santa Fe y buscan determinar cómo ocurrió el impacto

Un nuevo siniestro vial volvió a sacudir a la provincia de Santa Fe. Cuatro personas murieron como consecuencia de un choque frontal entre una camioneta y un automóvil ocurrido durante las últimas horas sobre una ruta santafesina.

La violencia del impacto fue tal que los ocupantes de ambos vehículos sufrieron heridas incompatibles con la vida y fallecieron antes de poder recibir asistencia médica. El hecho generó un amplio despliegue de personal policial, bomberos y equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, los vehículos colisionaron de frente por causas que todavía intentan establecer los investigadores. Como ocurre en este tipo de episodios, una de las principales tareas será determinar si alguno de los rodados invadió el carril contrario o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Tras el llamado de alerta, equipos de rescate llegaron rápidamente al sector del accidente. Sin embargo, al arribar constataron que varias de las víctimas ya habían fallecido producto de la magnitud del impacto.

Las imágenes registradas en el lugar reflejaron la fuerza de la colisión. Ambos vehículos quedaron con severos daños estructurales, lo que obligó a los rescatistas a realizar tareas especiales para acceder a algunos de los ocupantes.

Mientras avanzaban los trabajos de asistencia y peritaje, la circulación sobre el sector afectado permaneció parcialmente restringida para permitir la labor de policías, bomberos y personal de Criminalística.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la realización de distintas pericias accidentológicas. Los especialistas analizarán huellas de frenado, posiciones finales de los vehículos, daños producidos por el impacto y otros elementos que permitan reconstruir con precisión la secuencia del choque.

El hecho volvió a poner el foco sobre la siniestralidad vial en rutas argentinas, donde los impactos frontales continúan siendo uno de los tipos de accidentes con mayor índice de mortalidad debido a la energía que se libera en el momento de la colisión.

Durante las próximas horas se espera que las autoridades brinden mayores precisiones sobre la identidad de las víctimas y sobre los primeros resultados de las pericias realizadas en el lugar.

Por ahora, la investigación busca responder una pregunta central: qué ocurrió en los segundos previos al impacto que terminó provocando una tragedia que dejó cuatro personas fallecidas y volvió a conmocionar a la provincia de Santa Fe.