Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.165, en jurisdicción de Cervantes. Por causas que se investigan, colisionaron de manera frontal dos vehículos: se trata de un Ford Focus y un Peugeot 307, ambos con varios ocupantes a bordo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Ford Focus, oriundo de Cervantes, falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes recibieron asistencia médica inmediata y por la gravedad de las heridas fueron derivados al hospital Francisco López Lima de Roca. En el sitio trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, junto a equipos de salud y efectivos policiales.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Roca

La Fiscalía de turno dispuso iniciar actuaciones por “homicidio culposo en siniestro vial” y ordenó el secuestro de los vehículos para pericias. El Gabinete de Criminalística realizó relevamientos fotográficos y planimétricos para determinar las circunstancias del choque.

La magnitud del siniestro obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en la Ruta 22, lo que provocó demoras en la circulación, en una hora de alta circulación. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar precauciones y respetar las normas de seguridad vial, dado que se trata de un tramo de alto tránsito y frecuentes accidentes.

El hecho generó conmoción en Cervantes. La Ruta 22 es una de las más transitadas del Alto Valle. Los vecinos y referentes comunitarios reiteraron la necesidad de reforzar controles y campañas de prevención para reducir la siniestralidad en la zona.