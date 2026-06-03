Previo a la inicio de la temporada de nieve y con las vacaciones de invierno muy próximas, la problemática de los animales sueltos en las rutas neuquinas enciende las alarmas. En las últimas semanas, el tema volvió a quedar en evidencia luego de diversos procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad y organismos provinciales. Uno de los casos más resonantes ocurrió en la zona de la Ruta de los Siete Lagos, donde fue incautada una tropilla de caballos que representaba un peligro para la circulación vehicular.

Ante este escenario, el Gobierno de la provincia de Neuquén decidió intensificar los controles mediante un operativo especial orientado a prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial en distintos corredores estratégicos. Operativo que busca reducir el riesgo para conductores, proteger las producción rural y generar conciencia entre los propietarios del ganado.

Patrullajes y controles en rutas clave de Neuquén

El operativo contempla recorridas preventivas, controles y tareas de identificación de animales en sectores donde históricamente se registran episodios de ganado suelto. Según se informó, los procedimientos se desarrollan sobre la Ruta Nacional 40 y las rutas provinciales 41, 43 y 2, además de otros puntos críticos.

Las acciones involucran a personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía de la provincia de Nuequén, el Parque Nacional Lanín y Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El objetivo es detectar animales que circulen sin supervisión, retirarlos de la vía pública y avanzar en la identificación de sus propietarios.

Una problemática que genera preocupación

Desde hace años, la presencia de caballos, vacas y otros animales sobre las rutas neuquinas constituye una de las principales amenazas para quienes transitan por caminos de la provincia, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Uno de los operativos de la Policía de Neuquén a comienzos de mayo para evitar accidentes con animales sueltos - Foto: Archivo Mejor Informado

Las autoridades provinciales ya habían analizado esta situación en reuniones interinstitucionales donde se planteó la necesidad de reforzar patrullajes, identificar sectores de riesgo y avanzar con medidas de control más estrictas. Entre las alternativas evaluadas figuran sanciones a propietarios y mecanismos para la custodia temporal de los animales retirados de la vía pública.

El antecedente de la Ruta de los Siete Lagos

La decisión de profundizar los controles se conoce pocos días después de un operativo realizado en la Ruta de los Siete Lagos, donde una tropilla de caballos fue secuestrada por representar un riesgo para conductores y turistas. Este, al igual que otros procedimientos similares, reabrió el debate sobre una problemática recurrente en distintos puntos de Neuquén, donde los animales sueltos pueden provocar maniobras bruscas, despistes o colisiones de alta gravedad.

Recomendaciones para quienes circulan

Desde la Policía del Neuquén y los organismos de seguridad vial recordaron que, ante la presencia de animales sobre la calzada, los conductores deben reducir la velocidad de manera progresiva, evitar maniobras intempestivas y mantener una distancia prudente respecto de otros vehículos. También recomendaron informar de inmediato a las autoridades cuando se detecten animales en sectores de circulación.

Con el nuevo operativo, la Provincia busca disminuir los riesgos en las rutas neuquinas y generar mayor conciencia sobre la responsabilidad de los propietarios en el resguardo de los animales.