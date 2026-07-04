Cúneo Libarona: “No es posible que una abogada invente para defender a una persona”

Rafael Cúneo Libarona afirmó que impulsará acciones legales contra la denunciante de los rugbiers franceses y contra la abogada Natacha Romano, en el marco de la causa que investigó a los jugadores Hugo Auradou y Oscar Jegou por presunto abuso sexual en Mendoza.

El abogado sostuvo que el proceso estuvo atravesado por “mentiras” impulsadas por la querella y anticipó que avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios contra la denunciante. Además, señaló que también presentará una denuncia contra Romano ante el Colegio de Abogados por presunta falta de ética profesional.

Durante su exposición, Cúneo Libarona rechazó las acusaciones contra los deportistas y cuestionó distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos algunas pericias médicas. En ese sentido, mencionó una supuesta mordedura en la espalda de la denunciante y afirmó que, según su postura, los especialistas no pudieron determinar con precisión ese punto.

“No es posible que una abogada invente para defender a una persona y eso tiene que ser juzgado”, sostuvo Cúneo Libarona, al referirse a la actuación de la querella. Según indicó, las presentaciones judiciales se concretarán una vez que la sentencia quede firme.

Los abogados de los jugadores de rugby franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, dialogan con la de la mujer que los denunció por abuso sexual, el 6 de agosto de 2024 en un tribunal de Mendoza, en Argentina

El caso comenzó en julio de 2024, luego de un partido entre la selección francesa de rugby y Los Pumas disputado en Mendoza. Según la denuncia, los dos jugadores mantuvieron relaciones sexuales con una mujer en una habitación de hotel en circunstancias que ella consideró abusivas.

Tras la denuncia, Auradou y Jegou fueron detenidos inicialmente en una comisaría, luego pasaron a arresto domiciliario en Mendoza y, en agosto de ese año, fueron autorizados a regresar a Francia. En diciembre de 2024, la jueza Eleonora Arenas sobreseyó a ambos jugadores al considerar que no existió delito.

La querella, representada por Natacha Romano, presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se revoque el sobreseimiento y se ordene continuar con la investigación. Ahora, los jueces deberán definir si confirman el cierre definitivo de la causa o si hacen lugar al planteo y disponen nuevas medidas.