La edición 2026 del Cyber Monday registró una caída real del 20% en su facturación respecto de 2025, pese a que el dinero movilizado durante el evento aumentó un 6,7% en términos nominales. La campaña de descuentos online, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre en todo el país.

Según el balance final difundido por la entidad este viernes 6 de noviembre, las operaciones alcanzaron los $682.185 millones, mientras que se concretaron aproximadamente 6,5 millones de órdenes de compra. La cantidad de transacciones también retrocedió: fue un 7,1% inferior a la registrada durante la edición anterior.

El comportamiento de los consumidores dejó una señal particular: se vendieron más unidades, pero de productos considerablemente más económicos. Los alimentos, los artículos de cuidado personal y los bienes de uso cotidiano ganaron protagonismo frente a las compras de mayor valor, como electrodomésticos y tecnología.

La inflación convirtió el crecimiento nominal en una caída real

Los $682.185 millones movilizados durante el Cyber Monday representan un incremento nominal del 6,7% respecto de 2025. Sin embargo, al contrastar esa variación con una inflación interanual del 33,4%, el resultado cambia sustancialmente.

En términos reales, la facturación retrocedió aproximadamente un 20% interanual. Es decir, el crecimiento de los montos registrados no alcanzó para compensar el aumento generalizado de los precios.

La diferencia permite dimensionar el deterioro del poder de compra y las dificultades que enfrenta el comercio para sostener sus niveles de actividad.

El resultado también muestra por qué no alcanza con observar cuánto dinero se mueve durante una jornada comercial: para conocer la evolución efectiva del consumo es necesario descontar el efecto de la inflación.

Se vendieron más productos, pero fueron de menor valor

Uno de los datos más llamativos del informe de la CACE fue el incremento de las unidades comercializadas.

Durante las tres jornadas se vendieron más de 14,6 millones de productos, un 20,7% más que en 2025. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en una mejora equivalente de la facturación.

La explicación está en el cambio de prioridades de los consumidores. Las compras se concentraron en alimentos, productos de higiene y cuidado personal y otros artículos de uso cotidiano, cuyos precios unitarios son considerablemente inferiores a los de los electrodomésticos o los dispositivos tecnológicos.

De esta manera, aumentó la cantidad de artículos vendidos, pero disminuyó el valor real del dinero movilizado.

La diferencia entre órdenes de compra y unidades comercializadas también resulta significativa: hubo menos operaciones, pero más productos vendidos. Esto sugiere compras con mayor cantidad de artículos por transacción, aunque el informe difundido no permite determinar por sí solo cuánto respondió a promociones por volumen o a otros factores.

El ticket promedio perdió un 14,4% de su valor real

El ticket promedio del Cyber Monday 2026 se ubicó en $105.039, con un incremento nominal del 14,2% frente al año anterior.

Sin embargo, al considerar la inflación interanual del 33,4%, el gasto promedio por operación registró una caída real del 14,4%.

En términos prácticos, esto significa que cada compra representó un desembolso mayor en pesos, pero permitió adquirir menos valor que durante la edición anterior.

La financiación también tuvo un papel importante. Los planes de pago en 12 cuotas ganaron protagonismo como herramienta para facilitar operaciones y distribuir el costo de las compras a lo largo del tiempo.

Este comportamiento muestra la importancia que adquirieron las alternativas de financiación en un escenario donde los ingresos y el crédito disponible condicionan las decisiones de consumo.

Participaron casi 100 empresas menos que en 2025

El retroceso no se limitó al comportamiento de los compradores. La cantidad de empresas que participaron del Cyber Monday también mostró una disminución.

La edición 2026 reunió a cerca de 800 empresas, casi un centenar menos que durante el evento anterior.

La menor participación empresarial se produjo en un contexto de consumo debilitado, en el que los comercios deben evaluar los costos de ofrecer descuentos, sostener promociones y competir mediante alternativas de financiación.

Para las pequeñas y medianas empresas, participar de estas campañas implica una oportunidad para ganar visibilidad y concentrar ventas, aunque los resultados también dependen de los márgenes comerciales y los costos operativos.