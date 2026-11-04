A pocas horas de finalizar el Cyber Monday 2026, especialistas advirtieron sobre el incremento de las estafas online y las maniobras de suplantación de identidad que aprovechan las jornadas de compras masivas. Desde la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Belgrano recomendaron extremar las precauciones ante la proliferación de sitios falsos, enlaces engañosos y mensajes diseñados para robar información personal y financiera.

De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las denuncias por fraudes virtuales mantienen una tendencia sostenida al alza en Argentina. Entre las modalidades más frecuentes aparecen el phishing, que busca obtener contraseñas y credenciales mediante correos o enlaces fraudulentos, los anuncios que imitan promociones de tiendas oficiales y las maniobras de ingeniería social para engañar a los usuarios.

El CyberMonday 2026 finaliza este miércoles 4 de noviembre, en medio de advertencias por el aumento de las estafas virtuales.

La dimensión del problema también quedó reflejada en un relevamiento de la empresa de ciberseguridad Cloud Legion, que registró más de 5.700 millones de intentos de ciberataque y 2.000 millones de escaneos activos en el país durante el último período. Además, detectó un crecimiento exponencial en la creación de páginas web clonadas que buscan hacerse pasar por comercios legítimos durante eventos de descuentos.

Cómo evitar caer en las estafas online

Una de las principales recomendaciones es revisar cuidadosamente la dirección de los sitios antes de ingresar datos personales o bancarios. Los especialistas aconsejan comprobar que la URL sea la oficial y detectar posibles alteraciones en el nombre del dominio, como números que reemplazan letras o caracteres adicionales. También recomiendan evitar los enlaces que llegan por WhatsApp, redes sociales o mensajes de texto y escribir directamente la dirección de la tienda en el navegador.

Activar la autenticación en dos pasos y utilizar métodos de pago protegidos ayuda a reducir los riesgos de fraude.

Otra medida clave es activar la autenticación en dos pasos en correos electrónicos, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales. Para realizar pagos, se aconseja priorizar tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con protección al comprador y evitar transferencias directas a cuentas particulares desconocidas. Además, es importante operar desde dispositivos propios y redes Wi-Fi privadas, sin utilizar conexiones públicas para realizar transacciones.