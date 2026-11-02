El Cyber Monday 2026 abrió una nueva oportunidad para quienes buscan organizar sus vacaciones en la Patagonia argentina. Distintas agencias y empresas de turismo ofrecen descuentos y opciones de financiación para viajar al sur, con propuestas que van desde paquetes completos hasta excursiones y traslados terrestres.

Entre las alternativas disponibles, Bariloche se destaca con paquetes desde $896.790 por persona a través de Almundo, que incluyen vuelo, alojamiento, traslados y una excursión. Para Ushuaia, las propuestas parten de $1.323.319 por persona para escapadas de tres noches, con pasajes aéreos, hotel y una visita al Parque Nacional. Los valores pueden variar según las fechas y la disponibilidad.

Bariloche figura entre las opciones destacadas, con paquetes turísticos que combinan vuelos, alojamiento y excursiones.

El Calafate también forma parte de las promociones, con paquetes que combinan vuelos, traslados y excursiones al Glaciar Perito Moreno, además de alternativas de financiación. En el segmento de actividades, algunas empresas ofrecen descuentos en navegaciones por el lago Nahuel Huapi, con recorridos hacia Isla Victoria, el Bosque de Arrayanes y Puerto Blest.

Las promociones también alcanzan a Villa La Angostura, donde Quetrihué Viajes ofrece un 20% de descuento en excursiones contratadas online mediante el código promocional "Cyber20". Por su parte, Fun Patagonia promociona una excursión tradicional de día completo al Glaciar Perito Moreno con un precio de referencia de $72.000, con un descuento del 20% informado para la campaña.

Los descuentos alcanzan a los pasajes de larga distancia y ofrecen alternativas para recorrer la Patagonia por vía terrestre.

Además de los paquetes y las actividades, hay oportunidades para quienes prefieren viajar por tierra. Las empresas de transporte de larga distancia ofrecen descuentos de hasta el 30% en determinados pasajes, mientras que algunas compañías suman alternativas de pago en cuotas sin interés. En turismo interno, distintas agencias anuncian opciones de financiación que pueden llegar a las 18 cuotas, según las condiciones de cada promoción.

Las ofertas estarán disponibles durante los tres días del evento, aunque los precios, los destinos incluidos, las fechas de viaje y las condiciones de financiación dependen de cada empresa. Antes de comprar, se recomienda revisar qué servicios están incluidos en el paquete, la vigencia de la promoción y las condiciones de cambio o cancelación.

Cyber Monday 2026: cómo evitar estafas al comprar por internet

Una de las principales recomendaciones es desconfiar de los enlaces que llegan a través de redes sociales, correos electrónicos o grupos de WhatsApp. Para comprobar que una promoción sea auténtica, se aconseja ingresar directamente al sitio oficial del evento y verificar que el comercio esté adherido.

También es importante revisar cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar datos personales o bancarios y evitar compartir contraseñas o códigos de seguridad a través de mensajes.

Antes de concretar una compra, se recomienda: