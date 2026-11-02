CyberMonday 2026: qué se puede comprar desde este lunes 2 de noviembre y cuáles son las ofertas más fuertes

El CyberMonday 2026 ya está en marcha. La nueva edición del evento de compras online comenzó este lunes 2 de noviembre a las 0 y se extenderá hasta el miércoles 4, con tres jornadas de descuentos y promociones en todo el país. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reunirá a cerca de 800 empresas y ofrecerá alrededor de 15.000 MegaOfertas distribuidas en diez categorías.

Los consumidores podrán acceder a las promociones a través del sitio oficial www.cybermonday.com.ar, donde encontrarán productos de distintas marcas, podrán comparar precios y consultar las condiciones de cada compra antes de ingresar a las tiendas para concretar la operación.

Para esta edición, los descuentos podrían alcanzar entre el 30% y el 50%, según la categoría y las promociones que disponga cada comercio. También habrá beneficios de financiación, cuotas sin interés y opciones de envío gratuito, de acuerdo con las condiciones particulares de cada empresa.

¿Qué se puede comprar en el CyberMonday 2026?

La propuesta abarca diez grandes categorías, con alternativas para distintos presupuestos y necesidades. Entre los productos que se podrán encontrar figuran:

Electro y tecnología: celulares, televisores, notebooks, computadoras, tablets, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos y otros artículos tecnológicos.

Muebles, hogar y decoración: sillones, mesas, sillas, colchones, muebles, artículos de cocina, herramientas y elementos para renovar los ambientes.

Indumentaria y calzado: ropa para hombres, mujeres y niños, zapatillas, carteras, accesorios y prendas deportivas.

Viajes: vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y propuestas para organizar vacaciones y escapadas.

Salud y belleza: perfumes, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, cosmética y artículos de cuidado personal.

Deportes y fitness: indumentaria deportiva, calzado, bicicletas, accesorios y equipamiento para entrenar.

Bebés y niños: juguetes, ropa, cochecitos, artículos de puericultura y productos para los más chicos.

Supermercado, bodegas y gastronomía: alimentos, bebidas, productos de almacén y propuestas gastronómicas.

Motos y autos: vehículos, neumáticos, repuestos, accesorios y servicios vinculados al sector automotor.

Servicios y varios: distintas prestaciones y productos que complementan la oferta de las tiendas participantes.

¿Cuáles son las categorías con mayor cantidad de ofertas?

Dentro del sitio oficial del evento, algunas categorías concentran una mayor cantidad de productos publicados. Electro y Tecno, junto con Muebles, Hogar y Decoración, aparecen entre las que reúnen más propuestas.

De acuerdo con el listado de MegaOfertas de la plataforma, la distribución por rubros muestra:

Electro y Tecno: más de 5.300 ofertas.

Muebles, Hogar y Decoración: más de 4.300.

Salud y Belleza: más de 2.800.

Indumentaria y Calzado: más de 2.000.

Deportes y Fitness: más de 1.200.

Estas cifras reflejan la cantidad de publicaciones disponibles en cada categoría y no necesariamente el porcentaje de descuento aplicado. La organización no difundió un ranking definitivo que permita establecer qué rubro tendrá los descuentos porcentuales más altos.

Los horarios de las ofertas especiales: MegaOfertas Bomba y Noche Bomba

Una de las propuestas que busca captar la atención de los consumidores son las promociones por tiempo limitado. Durante las tres jornadas habrá franjas horarias especiales para encontrar descuentos en distintas categorías.

El cronograma previsto es el siguiente:

MegaOfertas Bomba: de 12 a 13, durante el lunes, martes y miércoles. Son promociones especiales que duran una hora o hasta agotar el stock disponible.

Noche Bomba: de 20 a 22, también durante las tres jornadas, con ofertas seleccionadas en distintas marcas y rubros.

MegaBoom: tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, entre las 22 y las 23.59, como tramo final del evento, con descuentos especiales.

Estas promociones se suman a las ofertas generales que estarán disponibles durante los tres días. Por tratarse de propuestas limitadas, los productos pueden agotarse antes de que finalice cada franja horaria.

Qué pasó en la edición anterior

El antecedente inmediato muestra la importancia que adquirió el comercio electrónico en este tipo de jornadas. Durante el CyberMonday 2025 se registraron descuentos promedio del 31%, el nivel más alto desde 2021.

La facturación alcanzó los $639.000 millones, un 29% más que en 2024, mientras que se vendieron 12,1 millones de unidades y se concretaron cerca de 7 millones de órdenes de compra. Además, más de 8 millones de usuarios visitaron el sitio oficial durante las tres jornadas.

Para este año, las expectativas están puestas en sostener el movimiento de las ventas online en un escenario de mayor competencia, marcado por el crecimiento de las compras en plataformas internacionales como Shein y Temu.

Recomendaciones para aprovechar el CyberMonday

Antes de concretar una compra, los especialistas recomiendan comparar precios y verificar las condiciones de cada promoción. No todos los descuentos anunciados representan necesariamente el mejor precio del mercado.

Algunas recomendaciones para tener en cuenta:

Comparar el precio del producto en diferentes comercios antes de comprar.

Revisar si el descuento se aplica sobre el precio de lista o sobre otro valor de referencia.

Consultar las condiciones de financiación y la cantidad de cuotas.

Verificar si el envío es gratuito o tiene un costo adicional.

Comprobar que la compra se realice en una tienda oficial y que el sitio sea seguro.

Revisar los plazos de entrega, las políticas de cambio y devolución y las condiciones de garantía.

Con el inicio del CyberMonday 2026, las marcas buscarán atraer a los consumidores con promociones, descuentos y alternativas de financiación. La oportunidad estará en comparar las propuestas y distinguir cuáles representan un ahorro real d