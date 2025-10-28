El Cyber Monday 2025 en Argentina se desarrollará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, consolidándose como uno de los eventos comerciales más destacados del año. Durante estos tres días, las ofertas online estarán disponibles desde las 0 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles 5.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reunirá a más de mil empresas que ofrecerán promociones exclusivas, cuotas sin interés y beneficios bancarios en una amplia gama de categorías. Entre ellas se encuentran tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, muebles, viajes, artículos para el hogar y supermercados.

El Cyber Monday es una oportunidad ideal para realizar compras navideñas y otras adquisiciones festivas a precios reducidos, todo desde la comodidad del hogar y evitando las aglomeraciones típicas de las tiendas físicas.

Cuáles son las marcas que participan

Para acceder de forma segura a las promociones, se recomienda ingresar únicamente a la página oficial del evento, cybermonday.com.ar, con el fin de evitar posibles estafas o fraudes en línea.

En la categoría de tecnología y electrodomésticos, participarán marcas reconocidas como Sony, Movistar, Samsung, Frávega, LG, Whirlpool y Lenovo, entre otras. En cuanto a indumentaria y calzado, se suman etiquetas como Macowens, Wrangler, Lacoste, Adidas, Vans y Under Armour.

Asimismo, en el sector de supermercados, bodegas y gastronomía, estarán presentes cadenas como Jumbo, Vea, Día, Carrefour, Disco y Pedidos Ya, ofreciendo descuentos que abarcan desde alimentos hasta productos de consumo cotidiano.

La variedad de categorías es amplia, incluyendo también salud y belleza, bebés y niños, muebles y decoración, y viajes, lo que amplía las posibilidades de aprovechar ofertas en distintos rubros.

Cyber Monday 2025: fechas y marcas clave en Argentina

Este evento se ha convertido en una fecha clave para comerciantes y consumidores, quienes esperan con expectativa las promociones y facilidades de pago que se ofrecen, potenciando así el comercio electrónico en Argentina.