Aprobaron la creación de un cementerio para mascotas y un servicio público de cremación: dónde estará y cómo funcionará

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la creación de un servicio público de cremación y un cementerio para mascotas, con el objetivo de garantizar una disposición segura y digna de los restos de los animales de compañía. La iniciativa fue sancionada este jueves e integra un paquete de tres leyes vinculadas con el bienestar animal.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo. Según lo aprobado, el crematorio funcionará en el Cementerio de Chacarita, donde se implementará un sistema de asignación de turnos. El servicio tendrá un arancel para los vecinos, cuyo monto todavía no fue definido, pero deberá respetar criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

El crematorio funcionará en el Cementerio de Chacarita y contará con un sistema de asignación de turnos.

La normativa también contempla la creación de un espacio de memoria para que los tutores puedan depositar las cenizas de sus mascotas o realizar actos de despedida en un ámbito de respeto y recogimiento. Además, establece que el servicio deberá cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes y que, ante indicios de maltrato o muertes en circunstancias sospechosas, el personal deberá informar inmediatamente a las autoridades competentes.

Uno de los puntos centrales es que la cremación será gratuita en dos situaciones: para animales sin identificación ni tutor responsable conocido que sean recogidos de la vía pública por autoridades o rescatistas, y para mascotas fallecidas cuyos tutores acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y residan en la Ciudad de Buenos Aires.

Los tutores podrán acceder a un espacio de memoria para depositar las cenizas de sus animales y realizar despedidas.

Por otra parte, se aprobó la creación de un cementerio público para animales de compañía. Aunque se estima que también estará ubicado en el predio de Chacarita, la localización definitiva deberá ser determinada por la autoridad de aplicación. El espacio contará con un equipo veterinario encargado de evaluar las causas de muerte de los animales y preservar las condiciones sanitarias.

El paquete legislativo incluyó además la denominada Ley Compasión, que incorpora contenidos sobre protección y bienestar animal en establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles alcanzados por la norma. La propuesta busca promover el cuidado responsable, prevenir el maltrato y brindar herramientas para fortalecer el respeto hacia los animales desde la educación.