El periodista Juan Alonso publicó $LIBRA. Historia de una trampa, una investigación que reconstruye el origen, auge y colapso del token $LIBRA, un episodio que derivó en uno de los escándalos políticos y financieros más resonantes de los últimos años. El libro sitúa el inicio del caso el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei difundió el activo digital a través de su cuenta oficial en la red social X, presentándolo como una herramienta para financiar proyectos argentinos.

Según la reconstrucción, el impacto fue inmediato: en pocas horas se registraron movimientos millonarios y una participación masiva de billeteras digitales. Sin embargo, el valor del token se desplomó rápidamente, dejando miles de afectados. De acuerdo con la investigación, el episodio derivó en causas judiciales en Argentina y Estados Unidos, donde una demanda colectiva sostiene que decenas de miles de personas resultaron perjudicadas por la operatoria.

El trabajo de Alonso analiza documentos, peritajes y testimonios que darían cuenta de movimientos coordinados, incluyendo operaciones previas a la difusión pública y retiros de liquidez en las primeras horas. Entre los nombres que aparecen vinculados al proyecto figura el financista Hayden Mark Davis, junto a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían mantenido contactos en la Casa Rosada.

El autor sostiene que uno de los puntos centrales del caso es la utilización de una cuenta oficial para difundir un negocio privado, lo que podría tener consecuencias judiciales. A un año del estallido, el libro plantea que el caso $LIBRA se convirtió en un ejemplo de las tensiones entre política, tecnología y finanzas, y advierte que aún podría haber nuevas derivaciones.