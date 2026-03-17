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BODAS DE ORO

La Feria del Libro 2026 tendrá un Nobel y destacados autores internacionales

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrará su 50ª edición con la presencia de autores de renombre mundial.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 16:27
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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrará en 2026 su 50ª edición con una programación que incluirá a destacados autores internacionales, entre ellos el premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee.

El evento se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural, consolidándose como uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo de habla hispana.

Entre los invitados también se destacan el español Arturo Pérez-Reverte y el cubano Leonardo Padura, dos referentes de la literatura contemporánea en español.

Durante casi tres semanas, la feria reunirá a editoriales, escritores y profesionales del sector, con una agenda que incluirá presentaciones de libros, charlas, debates y firmas de ejemplares.

Cada año, el evento convoca a más de un millón de visitantes, consolidando a Buenos Aires como un polo cultural clave en la región.

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