El presidente Javier Milei apuntó contra economistas que sostienen que el crecimiento económico puede lograrse con mayores niveles de inflación. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que ese enfoque desconoce el impacto real en la sociedad.

“Economistas que dicen que el Gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación”, inició su mensaje, en el que cuestionó esa postura desde una perspectiva teórica y empírica.

Referencias teóricas y cuestionamientos

Milei mencionó la Curva de Phillips, una teoría económica que plantea un vínculo entre inflación y desempleo. Según el Presidente, esa idea fue superada por desarrollos posteriores en la teoría económica.

En ese sentido, citó a economistas como Milton Friedman, Edmund Phelps y Robert Lucas Jr., quienes cuestionaron la validez de ese modelo a fines del siglo XX.

“De ahí a saltar a una relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico”, sostuvo.

Crítica al modelo de Tobin

El mandatario también hizo referencia al economista James Tobin, señalando que su modelo implicaría que economías con alta inflación deberían mostrar un mayor crecimiento.

“Si tuviera sentido, Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial”, expresó, en relación a la dinámica inflacionaria del país.

Impacto en la toma de decisiones

En el cierre de su publicación, Milei remarcó que muchas veces no se dimensionan las consecuencias de ciertas posturas económicas.

“Muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma conciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas”, afirmó.