El bloque de La Libertad Avanza inició este miércoles en la Cámara de Diputados el debate por la reforma del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que busca modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones. La discusión generó fuertes cruces en el recinto entre oficialismo y oposición.

El régimen de Zonas Frías fue creado en 2002 para compensar las diferencias tarifarias en las regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a los usuarios residenciales de esas zonas. En sus orígenes, el beneficio alcanzaba a unos 950.000 hogares. Sin embargo, una ampliación aprobada en 2021 por iniciativa del entonces diputado Máximo Kirchner multiplicó el número de beneficiarios hasta 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red en todo el país.

Esa expansión incorporó zonas que, según el Ejecutivo, no tienen condiciones climáticas extremas, como provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Sobre esa base, el Gobierno calificó el esquema vigente como "fiscalmente insostenible" y avanzó con la propuesta de reforma para revertir parcialmente la ampliación, limitando nuevamente el acceso al beneficio a las regiones con temperaturas realmente extremas.