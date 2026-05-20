El oficialismo consiguió este martes aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa orientada a derogar más de 70 normas consideradas obsoletas o innecesarias. La propuesta obtuvo media sanción con 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes tensiones políticas.

Además de avanzar con el proyecto, La Libertad Avanza logró bloquear el intento opositor de impulsar una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la causa judicial que lo involucra. El oficialismo reunió quórum junto a bloques aliados y sostuvo la sesión pese a los reclamos de sectores kirchneristas y de izquierda.

La denominada Ley Hojarasca apunta a eliminar leyes aprobadas durante distintas etapas del siglo XX que, según el Gobierno, ya no tienen aplicación práctica o generan trabas administrativas. Desde el oficialismo defendieron el proyecto como parte de un proceso de desregulación y simplificación normativa impulsado por la gestión nacional.

Uno de los encargados de cerrar el debate fue el diputado Lisandro Almirón, quien afirmó que las normas derogadas “ponen obstáculos” al desarrollo laboral y económico. “A eso hemos venido”, expresó durante su intervención en el recinto.

La jornada legislativa también tuvo momentos de fuerte tensión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un cruce con un legislador excombatiente de Malvinas que exhibió una careta con el rostro de Manuel Adorni.

Tras la votación de la Ley Hojarasca, el oficialismo avanzó con el tratamiento de modificaciones vinculadas al régimen de subsidios de gas para zonas frías.