El Gobierno nacional impulsa una reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría que reduciría el universo de beneficiarios y concentraría la asistencia en regiones consideradas de frío extremo y hogares vulnerables. El proyecto, que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados, propone volver al esquema original previo a la ampliación aprobada en 2021, que había incorporado a cientos de localidades de distintas provincias.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio, mientras que otros 1,8 millones continuarían dentro del nuevo esquema focalizado. La iniciativa restringe el alcance geográfico del beneficio a zonas históricamente incluidas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. Además, el proyecto plantea que el subsidio deje de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pase a cubrir únicamente el consumo de metros cúbicos de gas natural.

El nuevo esquema mantendría descuentos para hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares. También incorpora dentro del régimen subsidiado la venta de garrafas, cilindros y gas propano a granel en las regiones alcanzadas.

Entre las provincias y localidades que podrían perder el beneficio aparecen municipios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

El oficialismo sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 generó “distorsiones” y un fuerte incremento del costo fiscal del sistema energético. Según estimaciones parlamentarias citadas en el proyecto, la reducción de subsidios permitiría un ahorro fiscal de entre 200 mil millones y 460 mil millones de pesos.