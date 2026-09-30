Demoraron a Máximo Kirchner por circular en una camioneta con pedido de secuestro en San Luis

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en San Luis cuando circulaba en una camioneta que tenía un pedido de secuestro vigente. El procedimiento se realizó en un control ubicado en Justo Daract, donde los efectivos detectaron la situación y dispusieron el secuestro del vehículo.

Por qué demoraron a Máximo Kirchner en San Luis

El diputado nacional viajaba hacia San Juan a bordo de una Honda CR-V cuando el sistema de consulta utilizado durante el operativo arrojó que la unidad figuraba con un requerimiento judicial. La camioneta quedó retenida y fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

El pedido de secuestro sobre el vehículo había sido emitido en 2019 y está relacionado con la causa Hotesur, en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos. La medida había alcanzado a distintos bienes vinculados con integrantes de la familia Kirchner.

Según la información del procedimiento, los efectivos verificaron la orden judicial vigente y actuaron de acuerdo con ese requerimiento. La situación derivó en la demora de Máximo Kirchner durante el control y en el traslado de la camioneta para su resguardo.

El episodio ocurrió mientras el diputado tenía previsto continuar viaje hacia San Juan, donde debía participar de actividades políticas junto con dirigentes y legisladores del peronismo provincial.

El operativo se produjo además un día después de otro secuestro de un vehículo en San Luis vinculado con la misma investigación. En ese caso, la Policía había retenido una camioneta RAM que también figuraba con un pedido judicial emitido en 2019.

La causa Hotesur forma parte de las investigaciones judiciales que involucran a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros empresarios y dirigentes, y analiza presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de sociedades y alquileres de inmuebles.

La camioneta Honda CR-V quedó finalmente a disposición de la Justicia, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes al pedido de secuestro.