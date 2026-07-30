Denuncian brutal maltrato a dos adultas mayores en un geriátrico

Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves, luego de que las autoridades del establecimiento denunciaran que habría maltratado física y verbalmente a dos adultas mayores y entregaran las grabaciones de las cámaras de seguridad como prueba.

La denuncia fue presentada por la encargada de la residencia, ubicada sobre la calle Funes al 1700, tras revisar las imágenes de las cámaras internas. Allí habría constatado que el empleado, identificado como Nicolás Gastón Cichero, agredió a dos mujeres alojadas en el lugar.

Según la investigación, en uno de los episodios el trabajador golpeó con una cuchara a una de las residentes, provocándole un corte superficial en el labio. Luego de advertir la situación, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al cuidador y entregaron el material audiovisual para que fuera incorporado a la causa judicial.

La investigación quedó caratulada como "lesiones leves" y es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio correspondiente, mientras se trabaja para establecer formalmente la identidad de las dos víctimas.

Además de las presuntas agresiones físicas, fuentes cercanas a las adultas mayores señalaron que el acusado las insultaba y amenazaba durante la atención. Entre las expresiones que habrían quedado registradas por las cámaras figuran frases como "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas".

Los hechos investigados ocurrieron durante la tarde del lunes 27 de julio, alrededor de las 19. De acuerdo con la denuncia, el cuidador alimentaba a dos mujeres que permanecían en sillas de ruedas cuando una de ellas intentó comer por sus propios medios.

En ese momento, le habría bajado el brazo de forma brusca, le exigió que abriera la boca y posteriormente la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza, según surge de las imágenes analizadas por las autoridades.

La Justicia continúa con la investigación para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.