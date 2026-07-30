El hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda del barrio Los Duraznos de Andacollo mantiene abierta una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias de su muerte. La víctima fue identificada como Ramón Darío Hernández, un criancero de 54 años ampliamente vinculado a la actividad ganadera en el norte neuquino.

Hernández fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, que se encontraba cerrada con llave. El descubrimiento se produjo luego de que un familiar advirtiera que hacía varios días no tenía noticias suyas y decidiera acercarse al domicilio.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía, el cuerpo presentaba diversas lesiones que ahora son materia de análisis por parte de los investigadores y de los especialistas forenses que intervienen en la causa.

Ramón Darío Hernández trabajaba como criancero en Los Miches

Según confirmó el coordinador operativo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, comisario inspector Mariano Jara, Hernández desarrollaba tareas de criancero en la zona de Los Miches, donde compartía junto a su hermano el cuidado del ganado.

Su actividad estaba ligada a una de las tareas productivas tradicionales de la región cordillerana, vinculada a la cría y manejo de animales en el norte de la provincia. Tras el hallazgo del cuerpo, personal policial realizó las primeras diligencias en el lugar y dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación de los hechos.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió con el criancero en Andacollo

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de trabajo mientras aguardan el resultado de la autopsia que será realizada en la ciudad de Neuquén. El informe forense será determinante para establecer la causa y la mecánica de la muerte, así como para evaluar el origen de las lesiones detectadas en el cuerpo.

Jara indicó además que familiares de Hernández, quienes residen en la parte delantera del mismo terreno, manifestaron a los investigadores que no observaron movimientos extraños ni la presencia de personas ajenas en el domicilio durante los días previos al hallazgo.

La causa continúa bajo investigación y, hasta contar con los resultados periciales, las autoridades mantienen reserva sobre las hipótesis que se analizan en el expediente.