Una discusión de pareja ocurrida durante la madrugada terminó de la peor manera en la ciudad chaqueña de Resistencia. Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años, murió después de recibir una profunda herida de arma blanca en el tórax y por el hecho fue detenida su novia, Victoria Luz Cantero, de 25 años, señalada inicialmente como la principal sospechosa del ataque.

El violento episodio se produjo el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante la madrugada se habría originado una discusión entre la pareja y, en circunstancias que todavía son investigadas, el joven recibió una puñalada en el sector derecho del pecho.

Tras resultar herido, Matías fue trasladado de urgencia por un amigo hasta el Hospital Julio C. Perrando. Al ingresar al centro de salud, los médicos determinaron que presentaba una lesión grave provocada por un arma blanca y decidieron operarlo inmediatamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven murió poco tiempo después.

Los primeros informes indicaron que la víctima sufrió un shock hipovolémico, un cuadro provocado por la pérdida severa de sangre, que finalmente derivó en un paro cardiorrespiratorio. La profundidad y la ubicación de la lesión serán dos de los elementos centrales que deberán ser evaluados mediante la autopsia y las pericias incorporadas a la causa.

Cantero fue localizada y detenida durante la mañana del domingo en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el episodio. Posteriormente quedó a disposición del Equipo Fiscal N.º 2, encabezado por la fiscal Ana González de Pacce, que comenzó a reunir testimonios y elementos para establecer cómo se desencadenaron los hechos dentro de la vivienda.

La versión de la joven detenida

Según publicó TN, la acusada dio una versión diferente de lo ocurrido. Cantero habría asegurado que recibió un llamado para acercarse hasta la vivienda y que, cuando llegó, encontró a Matías herido sobre la vereda. Esa declaración deberá ser contrastada con los testimonios de las personas que estuvieron en el lugar, las pericias realizadas en la casa y los movimientos registrados durante las horas previas y posteriores al ataque.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no se estableció públicamente la secuencia definitiva del crimen. La fiscalía aguarda los resultados completos de la autopsia y deberá determinar dónde se produjo la lesión, quiénes se encontraban en el inmueble y de qué manera fue trasladada la víctima hasta el hospital.

Los investigadores también intentan reconstruir las últimas comunicaciones de la pareja. Una de las hermanas de Matías aseguró públicamente que el teléfono celular del joven todavía no había sido encontrado y sostuvo que la detenida tenía acceso a sus cuentas en las redes sociales. Esas afirmaciones forman parte del relato familiar y deberán ser verificadas dentro del expediente.

Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue detenida en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el violento episodio.

Las acusaciones de la familia de Matías

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las hermanas del joven realizaron fuertes acusaciones contra la detenida. Leticia Guardia afirmó que la relación estaba marcada por episodios de violencia y aseguró que en diferentes oportunidades observó a su hermano con arañazos y golpes. Según su testimonio, Matías inicialmente negaba lo ocurrido, pero después habría reconocido que su pareja lo agredía.

Otra de sus hermanas, Noelia Guardia, sostuvo que Matías había realizado dos denuncias previas por situaciones de violencia, una durante 2024 y otra en 2025. También afirmó que la pareja se conocía desde hacía aproximadamente dos años, que no convivía y que el joven había intentado terminar la relación en diferentes oportunidades.

La familia reclamó además que se investigue qué ocurrió durante el traslado al hospital y solicitó que sea secuestrado el vehículo utilizado para llevar al joven hasta el Perrando. También cuestionó los movimientos realizados en la vivienda después de que Matías fuera retirado del lugar y pidió que se determine quiénes ingresaron antes de la llegada de la Policía.

En medio del velorio y del dolor por la muerte, Noelia publicó varios mensajes en Facebook en los que pidió justicia por su hermano y apuntó directamente contra Cantero. “Lo mataste sin compasión”, escribió en uno de sus posteos, acompañado por fotografías de la joven detenida. Las expresiones corresponden a la familia de la víctima y no constituyen todavía una conclusión judicial sobre la responsabilidad penal de la acusada.

La causa continuará ahora con el análisis de los informes médicos, la autopsia, los testimonios y las evidencias recolectadas en el lugar. Cantero permanece detenida y bajo investigación, mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió durante aquella discusión y si fue la persona que provocó la herida que terminó con la vida de Matías.