Una investigación judicial destapó una presunta red dedicada a la producción y distribución de material de explotación sexual infantil en el conurbano bonaerense. Tras una serie de operativos simultáneos, la Justicia logró la detención de cuatro personas y avanza sobre el análisis de pruebas clave.

Entre los arrestados se encuentran un profesor de educación física que trabajaba en una escuela de Virrey del Pino y un integrante de un grupo scout vinculado a una iglesia de Lomas del Mirador. Ambos ocupaban roles de cercanía con niños y adolescentes, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Los procedimientos incluyeron un total de 32 allanamientos en distintas localidades de La Matanza, como González Catán, Aldo Bonzi, Rafael Castillo y Virrey del Pino. En esos operativos se secuestraron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, computadoras, cámaras, discos y unidades de almacenamiento, que ahora serán sometidos a peritajes.

La causa está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli, con intervención de la Procuración, y se centra en delitos vinculados a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Los detenidos, de entre 18 y 48 años, quedaron a disposición judicial y serán indagados en las próximas horas.

Hasta el momento, se identificaron al menos diez menores como víctimas directas de la red. Sin embargo, los investigadores no descartan que el número pueda aumentar a medida que avance el análisis de los elementos secuestrados.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el perfil de los acusados. Según fuentes del caso, algunos de ellos ocupaban posiciones de confianza —como el ámbito educativo, religioso o incluso institucional— que podrían haber sido utilizadas para captar víctimas o facilitar la circulación del material.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de los cargos. El avance de las pericias sobre los dispositivos será clave para determinar el alcance de la red y su posible conexión con otros actores.