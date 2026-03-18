El mercado laboral cerró 2025 con un deterioro en sus principales indicadores: la desocupación alcanzó el 7,5% en el último trimestre, marcando una suba respecto de períodos anteriores. El dato, difundido por el INDEC, refleja un aumento tanto en la comparación trimestral como interanual.

En términos absolutos, la falta de empleo afectó a cerca de 1,7 millones de personas en los principales centros urbanos del país. La medición se realizó sobre 31 aglomerados y toma como base la población económicamente activa, que en ese período alcanzó a 14,6 millones.

El incremento del desempleo se dio en un contexto de estabilidad en la actividad y el empleo. La tasa de actividad se ubicó en 48,6% y la de empleo en 45%, prácticamente sin cambios frente al trimestre previo. Este escenario evidencia que más personas se incorporaron a la búsqueda laboral sin lograr insertarse.

La presión sobre el mercado de trabajo también mostró un leve aumento. Este indicador, que incluye a desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo, llegó al 30%, reflejando tensiones en la generación de ingresos y condiciones laborales.

Uno de los datos más significativos es el crecimiento de quienes, aun teniendo trabajo, intentan conseguir otro. Este grupo representó el 16,5% de la población activa, lo que da cuenta de dificultades para sostener el poder adquisitivo o mejorar la situación laboral.

En cuanto a la calidad del empleo, la informalidad se mantuvo elevada. Entre los asalariados, más de un tercio no cuenta con aportes jubilatorios, mientras que el resto se encuentra dentro del sistema formal. En total, los trabajadores en relación de dependencia representan la mayor parte del empleo, aunque conviven con un importante segmento no asalariado.

La estructura del mercado también muestra desequilibrios en la carga laboral. Mientras una parte de los ocupados trabaja menos horas de las deseadas, otro segmento supera ampliamente la jornada habitual, reflejando una distribución desigual del trabajo disponible.

El impacto del desempleo es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 14 a 29 años, las tasas superan ampliamente el promedio general y muestran aumentos pronunciados en el último año, tanto en mujeres como en varones.

A nivel geográfico, las diferencias regionales siguen siendo marcadas. El Gran Buenos Aires registró el nivel más alto de desocupación, seguido por la región pampeana y el noreste. En contraste, los índices más bajos se observaron en el noroeste, Cuyo y la Patagonia.

La brecha también se evidencia según el tamaño de las ciudades. Los grandes centros urbanos presentan niveles de desempleo considerablemente más altos que los aglomerados más pequeños, consolidando un escenario laboral con fuertes disparidades.