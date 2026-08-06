Un hombre de 38 años fue detenido en Quilmes, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de la red social TikTok. La investigación comenzó luego de una denuncia realizada a la línea 134 y quedó bajo la órbita de la Justicia federal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso difundía videos en los que aparecía con el rostro cubierto y se presentaba como "el sicario de los kirchneristas". En esas publicaciones aseguraba tener "mucho poder político" y dirigía amenazas tanto al mandatario como a integrantes de su familia.

En uno de los mensajes, afirmaba: "Soy una persona peligrosa, con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas. Javier Milei, te quiero matar". También advertía que podía secuestrar familiares del Presidente y mencionaba a la intendenta de Quilmes al expresar: "Mayra Mendoza presidenta".

Tras identificar al presunto autor de las publicaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 13 de Pablo Lemos, ordenó un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

Durante el procedimiento, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, el gabinete de una computadora, auriculares, un arma de fabricación casera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones compatibles con esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

El acusado quedó incomunicado y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por el presunto delito de amenazas.