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QUILMES

Detuvieron en Quilmes a un hombre acusado de amenazar de muerte a Javier Milei por TikTok

Un hombre de 38 años fue detenido tras ser acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente y su familia en TikTok. En el allanamiento, la Policía Federal secuestró armas de fabricación casera, réplicas de fusiles, municiones y dispositivos electrónicos que serán peritados.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 21:26
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De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso difundía videos en los que aparecía con el rostro cubierto.

Un hombre de 38 años fue detenido en Quilmes, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de la red social TikTok. La investigación comenzó luego de una denuncia realizada a la línea 134 y quedó bajo la órbita de la Justicia federal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso difundía videos en los que aparecía con el rostro cubierto y se presentaba como "el sicario de los kirchneristas". En esas publicaciones aseguraba tener "mucho poder político" y dirigía amenazas tanto al mandatario como a integrantes de su familia.

En uno de los mensajes, afirmaba: "Soy una persona peligrosa, con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas. Javier Milei, te quiero matar". También advertía que podía secuestrar familiares del Presidente y mencionaba a la intendenta de Quilmes al expresar: "Mayra Mendoza presidenta".

Tras identificar al presunto autor de las publicaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 13 de Pablo Lemos, ordenó un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

Durante el procedimiento, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, el gabinete de una computadora, auriculares, un arma de fabricación casera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones compatibles con esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

El acusado quedó incomunicado y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por el presunto delito de amenazas.

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